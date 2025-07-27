Menu
ESPORTES
EUROCOPA

Inglaterra vence Espanha nos pênaltis e é bicampeã da Euro feminina

Lionesses superam erros da Espanha e conquistam título histórico em Basileia

Por AFP e Redação

27/07/2025 - 16:33 h
Inglaterra vence a Espanha nos pênaltis, após empate por 1 a 1, e conquista o bicampeonato da Eurocopa feminina 2025 em Basileia.
Três anos após levantar o troféu pela primeira vez, em casa, a Inglaterra voltou a escrever seu nome na história da Eurocopa feminina. Neste domingo, 27, em Basileia, na Suíça, as Lionesses venceram a Espanha por 3 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, garantindo o bicampeonato consecutivo da competição.

A decisão foi marcada por equilíbrio e emoção. A meio-campista Mariona Caldentey abriu o placar aos 25 minutos, aproveitando um cruzamento para marcar de cabeça e colocar a Espanha em vantagem. No início da segunda etapa, aos 57 minutos, a atacante Alessia Russo devolveu a igualdade também com uma cabeçada precisa, levando o confronto para a prorrogação.

Com a igualdade mantida após 120 minutos, a decisão foi para as penalidades. A seleção inglesa mostrou mais frieza, convertendo suas cobranças e se beneficiando dos erros espanhóis. Entre as jogadoras que desperdiçaram está a duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, em uma das cenas mais marcantes da disputa.

x