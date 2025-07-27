Brasil disputa final da Liga das Nações de Vôlei neste domingo

Brasil superou o Japão por 3 sets a 2 no sábado - Foto: Volleyball World | Divulgação

A seleção feminina de vôlei do Brasil disputa a final da Liga da Nações de Vôlei, neste domingo, 27, às 15h, na Atlas Arenas, em Lodz, na Polônia, contra a Itália, em busca do título inédito da competição.

O Brasil superou o Japão por 3 sets a 2 no sábado, 26, e avançou para final. Depois de um início ruim, a equipe comandada por José Roberto Guimarães cresceu no jogo, especialmente na defesa, e contou com atuações decisivas de Gabi e Julia Bergmann.

Em 2024, o Brasil liderou a primeira fase sem perder. Após vencer a Tailândia por 3 sets a 0 nas quartas de final, a equipe foi derrotada pelo Japão no tie-break. A equipe terminou com a quarta colocação, após perder a última partida para a Polônia.

A Itália, atual campeã da competição, tem uma longa sequência de invencibilidade. Após o título da Liga das Nações, a equipe também levou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e segue sem perder um jogo sequer.