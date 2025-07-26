Menu
BRASILEIRÃO SÉRIE A

Botafogo vacila, Corinthians reage e Fortaleza bate Bragantino

Cariocas empatam em 1 a 1 com o Timão, enquanto o Laion vence por 3 a 1 no Castelão

Por Redação

26/07/2025 - 22:36 h
Botafogo e Corinthians empatam no Nilton Santos, e Fortaleza derrota o Bragantino por 3 a 1 na 17ª rodada do Brasileirão.
Botafogo e Corinthians empatam no Nilton Santos, e Fortaleza derrota o Bragantino por 3 a 1 na 17ª rodada do Brasileirão.

O sábado foi marcado por emoções distintas na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Nilton Santos, Botafogo e Corinthians fizeram um duelo de dois tempos bem diferentes. Melhor na etapa inicial, o time carioca dominou as ações, abriu o placar com Arthur Cabral e esteve próximo de construir uma vitória tranquila. No entanto, os paulistas reagiram após quatro mudanças no intervalo, equilibraram a partida e chegaram ao empate com Memphis Depay. O 1 a 1 deixou a sensação de que o Botafogo desperdiçou dois pontos, enquanto o Timão quase conseguiu a virada.

Leia Também:

Halter exalta empate com Mirassol e vê evolução do Vitória
Sport abre 2 a 0, mas cede empate ao Santos na Ilha do Retiro
Vitória arranca empate do Mirassol e segue fora do Z-4 do Brasileirão

Já na Arena Castelão, o Fortaleza reencontrou o caminho das vitórias com uma atuação segura diante do Bragantino. Com gols de Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior, o Leão do Pici fez 3 a 1 e chegou aos 14 pontos na tabela. Pitta descontou para o Massa Bruta, que permanece com 27 pontos.

Imagem ilustrativa da imagem Botafogo vacila, Corinthians reage e Fortaleza bate Bragantino
| Foto: Divulgação / FEC

O próximo compromisso do Laion será contra o Grêmio, em jogo atrasado da rodada 14 do Brasileirão. A bola rola na terça, 29, às 20h30, na Arena do Grêmio. O Bragantino volta a jogar no mesmo dia, às 19h, mas pela Copa do Brasil, no Nilton Santos.

x