VALORIZOU

Halter exalta empate com Mirassol e vê evolução do Vitória

Zagueiro valoriza ponto após empate pela 17ª rodada do Brasileirão

Por Redação

26/07/2025 - 21:22 h
Vitória empata com Mirassol e Halter valoriza ponto conquistado -

O Vitória conquistou mais um ponto no Campeonato Brasileiro da Série A ao empatar por 1 a 1 com o Mirassol, na noite deste sábado, 26, no Estádio Campos Maia, pela 17ª rodada. Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 17 pontos e permanece na 15ª colocação da tabela.

Halter valoriza desempenho e evolução da equipe

Após o apito final, o zagueiro e capitão Lucas Halter analisou a partida e destacou o crescimento do time, especialmente diante de um adversário em bom momento na temporada.

"Mirassol vem numa crescente. Tomamos gol cedo, fez com que voltássemos bem para a partida. É um ponto conquistado, temos muito a evoluir. A equipe lutou, se empenhou e o foco é sempre na evolução", afirmou o defensor, em entrevista ao canal Premiere FC.

Vitória arranca empate do Mirassol e segue fora do Z-4 do Brasileirão
CBF detalha rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja jogos da dupla Ba-Vi
Vitória bateu o Mirassol em jogo épico na Série C de 2022; relembre

O capitão também ressaltou a melhoria do sistema defensivo e a maior produção ofensiva da equipe nas últimas rodadas: "A evolução diária é nítida nos jogos. Defensivamente temos sofrido menos e no ataque temos criado mais", completou Halter.

Próximo jogo

O próximo compromisso do time comandado por Fábio Carille será no domingo, 3, às 20h30, diante do Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

brasileirão série a Fábio Carille Lucas Halter mirassol vitória

