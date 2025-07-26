Halter exalta empate com Mirassol e vê evolução do Vitória

Vitória empata com Mirassol e Halter valoriza ponto conquistado - Foto: Reprodução / Premiere

O Vitória conquistou mais um ponto no Campeonato Brasileiro da Série A ao empatar por 1 a 1 com o Mirassol, na noite deste sábado, 26, no Estádio Campos Maia, pela 17ª rodada. Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 17 pontos e permanece na 15ª colocação da tabela.

Halter valoriza desempenho e evolução da equipe

Após o apito final, o zagueiro e capitão Lucas Halter analisou a partida e destacou o crescimento do time, especialmente diante de um adversário em bom momento na temporada.

"Mirassol vem numa crescente. Tomamos gol cedo, fez com que voltássemos bem para a partida. É um ponto conquistado, temos muito a evoluir. A equipe lutou, se empenhou e o foco é sempre na evolução", afirmou o defensor, em entrevista ao canal Premiere FC.

O capitão também ressaltou a melhoria do sistema defensivo e a maior produção ofensiva da equipe nas últimas rodadas: "A evolução diária é nítida nos jogos. Defensivamente temos sofrido menos e no ataque temos criado mais", completou Halter.

Próximo jogo

O próximo compromisso do time comandado por Fábio Carille será no domingo, 3, às 20h30, diante do Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

