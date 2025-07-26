Sport abre 2 a 0, mas cede empate ao Santos na Ilha do Retiro

Sport abre 2 a 0, mas Santos empata na Ilha do Retiro e Leão chega a 18 jogos sem vencer na temporada, permanecendo na lanterna da Série A - Foto: Paulo Paiva /Sport Recife

O drama do Sport continua na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo após abrir 2 a 0 diante do Santos, na noite deste sábado, 26, na Ilha do Retiro, o Leão acabou cedendo o empate por 2 a 2, em duelo válido pela 17ª rodada da competição.

O time pernambucano parecia encaminhar uma vitória importante, com gols de Derik e Lucas Lima, ainda no início da partida. Porém, o cenário mudou mesmo com o Santos tendo um jogador a menos desde os acréscimos do primeiro tempo, após a expulsão de Rincón.

A reação santista começou aos 33 minutos do segundo tempo, quando Bontempo descontou. No fim do jogo, aos 42, João Basso aproveitou a desatenção da defesa rubro-negra e decretou a igualdade no marcador.

O empate ampliou a crise do Sport, que já soma 18 jogos sem vencer, sendo 15 apenas no Brasileirão, onde segue na lanterna com apenas cinco pontos. Do outro lado, o Santos também não vive bom momento: o Peixe completa três partidas sem triunfo e está na 16ª colocação, com 15 pontos.

Próximos compromissos

O Sport voltará a jogar no próximo sábado, novamente na Ilha do Retiro, contra o Bahia. Já o Santos receberá o Juventude, na segunda-feira, dia 4 de agosto, na Vila Belmiro.