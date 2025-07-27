Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Metrô terá operação especial para jogo entre Bahia e Juventude

Estação próxima ao estádio terá mais agentes e viagens de metrô serão ajustadas conforme a demanda do público

Por Redação

27/07/2025 - 8:35 h
Estação Campo da Pólvora do Metrô
A CCR Metrô Bahia esquematizou uma operação especial de transporte e segurança para o jogo entre Bahia e Juventude, neste domingo, 27, às 18h30, na Arena Fonte Nova, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, começa às 18h30.

A Estação Campo da Pólvora, que fica próxima ao estádio, contará com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). A concessionária também informou que irá ampliar o número de viagens dos trens, de acordo com a demanda registrada no período.

Os passageiros podem pagar a tarifa de R$ 4,10, diretamente nas catracas, utilizando:

  • Cartões de crédito e débito com tecnologia de aproximação (contactless);
  • Celulares com NFC;
  • Smartwatches e pulseiras de pagamento;
  • QR Codes adquiridos via aplicativo Recarga Pay.
  • Após a validação, uma luz verde na catraca indica a liberação de acesso.
  • Recarga do Cartão Integração

Bahia e Juventude se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Abner e Hermes; Giraldo e Jadson; Veron, Mandaca e Batalla; Taliari. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

x