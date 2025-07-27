ESPORTES
Metrô terá operação especial para jogo entre Bahia e Juventude
Estação próxima ao estádio terá mais agentes e viagens de metrô serão ajustadas conforme a demanda do público
Por Redação
A CCR Metrô Bahia esquematizou uma operação especial de transporte e segurança para o jogo entre Bahia e Juventude, neste domingo, 27, às 18h30, na Arena Fonte Nova, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, começa às 18h30.
Leia Também:
A Estação Campo da Pólvora, que fica próxima ao estádio, contará com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). A concessionária também informou que irá ampliar o número de viagens dos trens, de acordo com a demanda registrada no período.
Os passageiros podem pagar a tarifa de R$ 4,10, diretamente nas catracas, utilizando:
- Cartões de crédito e débito com tecnologia de aproximação (contactless);
- Celulares com NFC;
- Smartwatches e pulseiras de pagamento;
- QR Codes adquiridos via aplicativo Recarga Pay.
- Após a validação, uma luz verde na catraca indica a liberação de acesso.
- Recarga do Cartão Integração
Bahia e Juventude se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.
Prováveis escalações
Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Juventude: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Abner e Hermes; Giraldo e Jadson; Veron, Mandaca e Batalla; Taliari. Técnico: Cláudio Tencati.
Arbitragem
Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)
Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)
Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes