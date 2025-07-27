Baianos jogam neste domingo pela Série D; veja o que está em jogo

Barcelona de Ilhéus e Juazeirense em duelo no último dia 13 - Foto: Laura Lopes/Juazeirense

A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será finalizada neste fim de semana. Com a participação de três equipes baianas, apenas uma está garantida no primeiro mata-mata: a Juazeirense. Enquanto o Barcelona de Ilhéus já está eliminado, o Jequié precisa de uma vitória elástica para se classificar.

Já com vaga garantida para a próxima fase, a Juazeirense enfrenta o ASA e briga pela vice-liderança do Grupo A4. No entanto, o técnico Leandro Campos terá que superar a adversidade de ter atletas suspensos, pendurados e a possibilidade de perder peças importantes para outras equipes.

"Nosso pensamento é buscar a segunda colocação e trazer o segundo jogo para casa no primeiro mata-mata. Sabemos das dificuldades, não só por questão do adversário, por se tratar de um jogo fora de casa. O ASA já é o primeiro colocado e está muito bem na competição. Temos alguns problemas para administrar, com relação à saída de alguns jogadores. Outros jogadores nesse processo de transição também não vão ficar conosco. Nós temos dificuldades também com os jogadores pendurados e suspensos", iniciou o treinador.

Leandro Campos, técnico da Juazeirense | Foto: Reprodução

Apesar de garantir o foco na partida, Campos reafirmou que é necessário pensar na sequência da Série D e deve poupar jogadores. "A configuração da equipe para esse jogo contra o ASA será bastante alterada. É importante ter o entendimento que temos a sequência de competição pela frente, e que também não podemos ater-se somente a esse resultado e colocar em risco a condição de suspensão de atletas", finalizou.

ASA e Juazeirense se enfrentam às 16h deste domingo, 27, no Fumeirão, em Arapiraca, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Ambas as equipes já estão classificadas para o mata-mata.

Jequié precisa de goleada

Apesar de ter duelo direto pela classificação à próxima fase, o Jequié precisa de um resultado elástico para avançar. Diante do Sergipe, a equipe do interior baiano terá que vencer por três gols de diferença jogando fora de casa pelo mesmo Grupo A4.

"A importância desse jogo para nós é primordial. É o último jogo da fase de classificação e temos chances. Focamos bem nesse jogo, sabemos da dificuldade, mas trabalhamos bem para que a gente venha conseguir o nosso êxito, que não é só ganhar. É ganhar e convencer, porque temos que fazer três gols. Estamos bem preparados em relação a isso. Com fé em Deus que nós vamos conseguir esse resultado, que é a tão sonhada a classificação para a próxima fase", disse o técnico Jonilson Veloso.



"Nossa preparação é voltada em cima da confiança, primeiramente dos atletas, de confiar até o final. Eu utilizo muito a palavra 'coragem'. A coragem que a gente tem que ter para jogar. Podemos fazer história, então todos eles estão conscientes que é o jogo da vida deles, o jogo para fazer história. Uma partida que muitos dão como impossível, mas para a gente não tem nada de impossível", completou o treinador.



Jonilson Veloso comanda treino do Jequié | Foto: Alan Ribeiro / ADJ

Sergipe e Jequié se enfrentam às 16h deste domingo, no Batistão, em Aracaju. Para garantir presença no mata-mata da Série D, o Jipão precisa vencer por qualquer placar com diferença mínima de três gols.

Barcelona cumpre tabela

Já eliminado desde a derrota para a Juazeirense, no dia 13 de julho, o Barcelona de Ilhéus apenas cumpre tabela na última rodada do Grupo A4. A equipe encerra sua participação contra o Penedense, no mesmo dia e horário dos demais baianos, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.