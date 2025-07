Final, acesso e mordida: semifinais do Baianão pegam fogo na Série B

Baianão Série B - Foto: Divulgação I FBF

O Baianão da segunda divisão está chegando ao fim, e agora são apenas quatro clubes vivos na competição. Entre os dois jogos da semifinal, estão Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Itabuna e Galícia, todos buscando uma vaga na grande decisão.

Em partidas de ida e volta, Bahia e Fluminense de Feira decidem um lado da chave, e Itabuna e Galícia resolvem o outro. Nas semis, privilégio para Bahia e Itabuna - ambos os clubes são mandantes no jogo de volta, por terem feito melhores campanhas até aqui.

O grande trunfo para os clubes, no entanto, não é simplesmente a taça do Baianão decidida na final. Já na semi, os dois times que conseguirem se classificar para a final garantem seu tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Baiano, começando 2026 na prateleira de cima do futebol da Bahia.

Caminho até aqui

Na classificação final, o Itabuna foi o primeiro colocado com 23 pontos, com a melhor campanha da primeira fase e uma classificação invicta para a semifinal. Logo abaixo, veio o Bahia de Feira, com desempenho parecido com o Fluminense de Feira, em terceiro.

Enquanto o Bahia acumulou 20 pontos com 23 gols de saldo, o Fluminense conseguiu os mesmos 20, mas com saldo de 11 gols. Os dois rivais regionais se encontram na semi para um clássico, e o Galícia chegou para encontrar o Itabuna com 15 pontos até então.

Nos jogos de ida, nada decidido - os clubes de Feira ficaram no 1 a 1 na partida disputada no dia 5 de julho no Estádio Alberto Oliveira, comumente chamado de Joia da Princesa, em Feira de Santana. Com um jogador a mais para o Bahia desde os sete minutos do primeiro tempo, quando João Grilo mordeu o braço de Patrick e foi expulso, não demorou até o placar ser aberto.

Com gol de Wallace nos acréscimos do primeiro tempo, o Bahia saiu na frente, sendo alcançado pelo Flu com um gol de Luan. Do outro lado da chave, Galícia e Itabuna não alteraram o placar na Arena Cajueiro, também em Feira, ficando no zero a zero em uma partida equilibrada.

Sendo assim, quem vencer o jogo de volta está na final e, consequentemente, na Série A estadual em 2026. O clássico feirense acontece neste sábado, 12, às 15h, na Arena Cajueiro, enquanto Itabuna e Galícia decidem o outro lado no domingo, 13, às 15h, no Joia da Princesa.