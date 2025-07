Em jogo marcado por mordida, Bahia de Feira e Fluminense empatam na Série B

Fluminense e Bahia de Feira empataram no jogo de ida das semifinais do Baianão Série B - Foto: Andrade Junior e Reprodução/Instagram/Bahia de Feira

Em jogo com quatro expulsões, Fluminense e Bahia de Feira empataram pelo placar de 1 a 1 nesta tarde de sábado, 5, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano Série B. Com isso, nenhum dos rivais feirenses abre vantagem na disputa pelo acesso.

Wallace abriu o placar para o Tremendão, aos 55 minutos do primeiro tempo, enquanto Luan empatou para o Touro do Sertão, aos 5 da segunda etapa, com um belo chute. A partida foi realizada no Joia da Princesa, com mando do Fluminense.

Grandes confusões marcaram o clássico de Feira, como a mordida de João Grilo, do Flu, em Patrick, do Bahia de Feira. Os dois acabaram expulsos logo aos 7 minutos da primeira etapa. Além disso, torcedores chegaram a invadir o gramado após o apito final.

João Grilo protagonizou uma cena polêmica ao morder Patrick | Foto: Reprodução/TVE

O jogo de volta será realizado na Arena Cajueiro, com mando do Bahia de Feira, no próximo sábado, 12, também às 15h. Quem vencer por qualquer placar garante vaga na final e o acesso, enquanto um novo empate força a disputa de pênaltis.