Aposentou? Danilo Fernandes participa de jogo de 'legends' em São Paulo

Danilo Fernandes em ação durante amigoso do Corinthians contra o Boca Juniors - Foto: Reprodução | ESPN Brasil

Goleiro do Bahia, Danilo Fernandes atuou em um amistoso de lendas do Corinthians e Boca Juniors nesta tarde de sábado, 5, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. O jogador entrou no segundo tempo do 'Reencontro de Gigantes', evento comemorativo da Copa Libertadores de 2012, vencida pelo time paulista e era o único em campo ainda em atividade profissional.

Danilo fez parte do elenco corintiano que conquistou, além da Libertadores, o Mundial de Clubes da mesma temporada. O goleiro do Esquadrão de Aço é o único atleta participante do amistoso que ainda está em atividade profissionalmente. Cássio, goleiro titular do Timão naquele ano, também está em atividade, jogando pelo Cruzeiro, e não participou.

Apesar de Danilo Fernandes estar em São Paulo neste sábado, o elenco do Bahia treinou normalmente durante o período da manhã em preparação para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. No domingo, 6, os jogadores estarão de folga.

O Portal A TARDE procurou o Bahia, através da sua assessoria de imprensa, para comentar a presença do jogador no evento, mas não obteve retorno até a publicação dessa notícia.

Trajetória no Bahia

Danilo Fernandes está no Bahia desde 2021. Fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A em 2022, foi bicampeão baiano em 2023 e 2025, e também participou da campanha de retorno à Copa Libertadores após 36 anos, sendo titular na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Veterano, Danilo Fernandes tem sido pouco utlizado pelo Bahia e fica atrás de Marcos Felipe e Ronaldo na hierarquia da posição. Neste ano, o goleiro disputou 7 partidas, a última contra o CSA pela Copa do Nordeste. Em toda sua passagem pelo Tricolor, Danilo disputou 63 partidas e ficou 27 delas sem sofrer gols.

O time comandado por Rogério Ceni volta a campo na próxima quarta-feira, 9, contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.