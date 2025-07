Ypiranga tropeça e Galícia avança às semifinais do Baianão Série B

Bahia de Feira vence Ypiranga e o Galícia se classifica a semi do Baianão Série B - Foto: Divulgação / Bahia de Feira

O sonho do acesso terminou neste domingo, 29, para o Ypiranga. Dependendo apenas de si para avançar às semifinais da Série B do Campeonato Baiano, o “Mais Querido” foi superado pelo Bahia de Feira por 2 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e acabou eliminado da competição. O resultado classificou o Galícia, que fecha o G-4 com 15 pontos e segue na briga pelo retorno à elite estadual.

A partida marcou o encerramento da primeira fase da segundona baiana e teve domínio do Tremendão, que mostrou eficiência e soube aproveitar as chances e terminou como vice-lider. O Ypiranga, mesmo com boa campanha, se despede do torneio ainda na fase classificatória.

Nos demais jogos da 10ª e última rodada, o líder Itabuna empatou sem gols com o SSA FC, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já no Mário Pessoa, em Ilhéus, o Grapiúna foi superado pelo Fluminense de Feira, que venceu por 3 a 0 e garantiu a terceira colocação geral.

Semifinais definidas

Com o fim da fase de grupos, os confrontos das semifinais estão definidos, e a cidade de Feira de Santana viverá um clássico de tirar o fôlego: Bahia de Feira x Fluminense de Feira duelam por uma vaga na final em um embate local que promete agitar a Princesa do Sertão.

Na outra semifinal, o Itabuna, dono da melhor campanha, encara o Galícia, que chega embalado pela combinação favorável de resultados na rodada final.

Os vencedores dos duelos não apenas garantem vaga na grande decisão da Série B, como também asseguram o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Baiano de 2026.