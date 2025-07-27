Emerson Ferretti: o jogo contra o Bahia que marcou sua carreira

Emerson Ferretti relembra partida de 1999 com o Juventude, pela Copa do Brasil, que marcou sua carreira e abriu caminho para sua história com o Bahia - Foto: Uendel Galter / Ag A Tarde

O Bahia encara o Juventude neste domingo, 27, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em um duelo historicamente carregado de traumas para a torcida tricolor. Diante disso, a equipe de reportagem do Portal A TARDE conversou com o atual presidente do Esporte Clube Bahia — Associação, Emerson Ferretti. Hoje, ele está do lado azul, vermelho e branco, mas, outrora, foi algoz do Esquadrão.

A relação entre o Bahia e Emerson Ferretti começou antes mesmo de ele vestir as cores do clube. Em 1999, o ex-goleiro foi um dos grandes responsáveis por acabar com o sonho da torcida tricolor naquela edição da Copa do Brasil, mas foi justamente ali que tudo começou, conforme relatado por Ferretti.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o atual presidente do clube associativo do Bahia relembrou aquela partida, que terminou com muitas lágrimas para os torcedores tricolores. Na ocasião, Bahia e Juventude se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil e, após conquistar um empate no Alfredo Jaconi, o Tricolor de Aço decidiria a classificação em casa, na antiga Fonte Nova.

Depois de um novo empate no tempo regulamentar, a partida foi para a decisão por pênaltis, e a estrela de Ferretti brilhou. O ex-goleiro defendeu uma cobrança e viu o Bahia desperdiçar outras duas, o que garantiu a classificação do Juventude, que venceu a disputa por 4 a 1 nas penalidades. Posteriormente, o “Papo” sagrou-se campeão daquela edição da Copa do Brasil.

Segundo Ferretti, aquele foi um dos jogos mais importantes de sua carreira, não apenas pela atuação destacada que ajudou o Juventude a avançar de fase e, no final, conquistar o título mais importante de sua trajetória — a Copa do Brasil —, mas também porque foi ali que sua história com o Bahia começou.

“Eu agradeço todos os dias por ter estado iluminado naquela partida. Por mais que tenha causado tristeza à torcida tricolor, foi o jogo que me trouxe para o Bahia, me trouxe para a Bahia. A partir dali começou a minha história com o clube, que todo mundo conhece, e o meu amor pela Bahia, que também nasceu naquele momento”, revelou o ex-goleiro ao Portal A TARDE.

Tudo começou nesse jogo para mim. Hoje, ser presidente do Bahia é consequência direta daquela atuação explicou Emerson Ferretti - ex-goleiro e atual presidente do Bahia Associação

Após eliminar o Bahia naquele dia, Ferretti despertou o interesse dos dirigentes do Esquadrão e, no ano seguinte, passou a defender as cores tricolores. Em seis temporadas com a camisa azul, vermelha e branca, o ex-goleiro disputou 273 jogos (3° arqueiro com mais partidas pelo clube na história), foi bicampeão da Copa do Nordeste (2001 e 2002), campeão baiano de 2001 e também eleito o melhor goleiro do Brasil pelo Troféu Bola de Prata.

Hoje, após aposentar as chuteiras — ou melhor, as luvas —, Emerson Ferretti continua construindo sua história com o Bahia, mas desta vez fora das quatro linhas. Eleito presidente do Esporte Clube Bahia — Associação, o gestor está no cargo desde 18 de dezembro de 2023 e tem sido o responsável pelo projeto “Bahia Olímpico”, que vem implementando uma série de novas modalidades esportivas no clube.

