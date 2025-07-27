Bahia de Feira empata com Galícia e é tetracampeão da Série B

Bahia de Feira empata com Galícia, garante o tetracampeonato da Série B do Baiano e se isola como maior campeão da competição estadual. - Foto: Reprodução / Bahia de Feira

O Bahia de Feira voltou a fazer história no futebol baiano. Neste domingo, 27, diante de sua torcida, na Arena Cajueiro, o Tremendão empatou em 2 a 2 com o Galícia e garantiu o título do Campeonato Baiano da Série B. A vantagem construída na partida de ida, quando venceu por 1 a 0 no Estádio Joia da Princesa, foi suficiente para assegurar o tetracampeonato da competição.

Com a conquista, o Bahia de Feira se isolou como maior campeão da Série B do Baiano, superando justamente o Galícia. O Tremendão agora soma quatro títulos (1982, 1986, 2009 e 2025), enquanto o Granadeiro tem três conquistas (1985, 1988 e 2013), ao lado de Colo Colo, Energia Circular, Redenção e Jequié.

A decisão foi marcada pela emoção. O Bahia de Feira esteve duas vezes à frente no placar, mas o Galícia buscou o empate, resultado que não foi suficiente para evitar a festa dos donos da casa. Ambas as equipes já estavam garantidas na elite do futebol baiano para a próxima temporada.

Na campanha, o Bahia de Feira teve um desempenho sólido: terminou a primeira fase na liderança com 20 pontos, conquistados em 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcando 28 gols e sofrendo apenas 5, um aproveitamento de 74%. Na semifinal, o Tremendão conquistou o acesso ao vencer o Fluminense de Feira por 3 a 0 na Arena Cajueiro, após empate por 1 a 1 no Joia da Princesa.

O Galícia, por sua vez, terminou a primeira fase em 4º lugar com 15 pontos, fruto de 4 triunfos, 3 empates e 2 derrotas, com 20 gols marcados e 9 sofridos (55% de aproveitamento). Na semifinal, o Granadeiro eliminou o Itabuna, dono da melhor campanha da fase inicial. Após dois empates sem gols, a equipe venceu nos pênaltis por 9 a 8 e selou o retorno à elite estadual após oito anos.