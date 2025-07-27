Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TARIFAÇO

Equipe de Lula vê baixa chance de trégua com Trump

Grupo avalia que há poucas chances de reversão do cenário

Por Redação

27/07/2025 - 18:53 h
Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”
Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente” -

Marcada para o próximo 1º de agosto, a entrada em vigor do tarifaço prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), já tem em torno, negociadores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mesmo após o acordo firmado entre o Brasil e a União Europeia, a equipe avalia que há poucas chances de reversão do cenário.

Parte dos integrantes do comitê criado por Lula para lidar com a taxação vê que, em relação aos europeus, o contexto tinha menos carga política do que no caso brasileiro.

Leia Também:

Bahia de Feira empata com Galícia e é tetracampeão da Série B
Kim Jong Un promete vencer EUA na comemoração da Guerra da Coreia
Trump fecha acordo com 6 países a cinco dias do tarifaço

Uma das avaliações é que a tarifa reduzida aplicada aos países da União Europeia, fixada em 15%, pode, na prática, tornar o comércio brasileiro ainda menos competitivo frente ao norte-americano. O Brasil, ao que tudo indica, vai seguir submetido à tarifa de 50%.

Entre os motivos apontados para a diferenciação está o apoio declarado de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente dos EUA já pediu que o julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”, o que reforça o viés político da medida contra o Brasil.

De acordo com integrantes do governo, a tendência é que esse argumento ganhe força se o tarifaço for mesmo iniciado na data prevista, 1º.agosto.2025.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou neste domingo, 27, que não vai haver adiamento. De acordo com ele, “a alfândega vai começar a recolher o dinheiro e pronto”.

Essa declaração foi recebida como um sinal negativo pelo governo Lula, que vê a margem de negociação ainda mais reduzida.

Embora tenham menções políticas, os Estados Unidos também apontaram justificativas econômicas para a medida. Desde março, o país tem acusado o Brasil de adotar práticas protecionistas, como barreiras burocráticas e altas taxas sobre produtos importados norte-americanos, baseando-se em dados oficiais de comércio bilateral.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acordo brasil Donald Trump EUA tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Presidente dos EUA já pediu que julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) fosse interrompido “imediatamente”
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x