Três postos são notificados por adulteração de combustíveis em Lauro de Freitas

- Foto: Ascom PCBA

Três postos em Lauro de Freitas foram notificados por adulteração de combustíveis nesta segunda-feira, 21. A fiscalização foi feita através de uma operação realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).

A ação é parte do desdobramento da operação conduzida na última quinta-feira, 17, pela Delegacia do Consumidor, que identificou a venda de combustíveis adulterados em um dos estabelecimentos da região.

O objetivo da operação foi intensificar o monitoramento das empresas do setor e verificar a regularidade do cadastro junto à Polícia Civil, exigido por lei, incluindo o pagamento da taxa do Poder de Polícia.

Durante a fiscalização, também foram repassadas orientações sobre a entrega do checklist com a documentação necessária e esclarecidas as possíveis consequências do descumprimento das normas.