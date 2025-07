Pilão Arcado recebe cozinha comunitária do Bahia Sem Fome

Cidadãos em situação de vulnerabilidade tiveram café da manhã reforçado na inauguração de cozinha comunitária - Foto: Thássio Ramos | BSF

Mais 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social começaram o dia nesta segunda-feira saboreando cuscuz recheado, batata-doce e frutas em Pilão Arcado, norte da Bahia. O café da manhã reforçado é a primeira de muitas refeições que receberão no próximo ano.

Elas serão atendidas pela organização não governamental (ONG) Sociedade de Ações Educativas, Sociais e Tecnológicas (SAET), selecionada no segundo edital “Comida no Prato”, do Programa Bahia Sem Fome, política pública estadual que fortalece a segurança alimentar em toda a Bahia.

Fundada em 2006, a SAET é uma organização sem fins lucrativos que atua em diversas frentes no município de Pilão Arcado e comunidades rurais vizinhas. Além da escola e creche, que já atende 470 estudantes, muitos em tempo integral, a entidade realiza ações como construção de cisternas, formação para associações rurais, e o projeto “Terreiro de Raspa de Mandioca”, que já beneficiou 26 comunidades.

“Hoje é um dia de muita alegria. Essa cozinha é um incentivo para a gente continuar e ampliar nossas ações. Vamos alcançar um público que ainda não era contemplado pela entidade, pessoas que realmente precisam de cuidado, dignidade e comida no prato”, afirma Edmundo Luz, presidente da SAET, administrador e pós-graduado em Gestão do Terceiro Setor.

Papel estruturante

Representando o Governo do Estado, o coordenador-geral do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, participou da inauguração. Doutor em Agroecologia e natural da vizinha cidade de Sento Sé, ele destacou o papel estruturante do Programa Bahia Sem Fome.

“A fome precisa ser enfrentada com política pública, organização comunitária e investimento real nas pessoas. Essa cozinha é mais do que marmita, é cidadania servida à mesa, com o tempero da solidariedade. É emocionante ver a comunidade mobilizada por esse ideal com um auditório cheio na inauguração”, afirma.

Beneficiado pela ação, Edvaldo celebrou a chegada da iniciativa: 'Somos 11 pessoas na minha casa. Essa ajuda chegou na hora certa. Tem muita gente passando necessidade aqui'.

A partir desta terça, 22, as refeições seguirão o cardápio previsto no edital, com destaque para pratos típicos como carne de bode com abóbora. “Alimentação é sinônimo de força e coragem, isso é a centralidade do Bahia Sem Fome, alimentando vidas e assegurando direitos", conclui Tiago Pereira.