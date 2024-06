Bahia Sem Fome entrega 60 toneladas de alimentos a Catadores | A TARDE

O Programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado, já entregou 60 toneladas de alimentos às cooperativas e associações de catadoras e catadores de materiais recicláveis de Salvador em menos de um ano e seis meses de gestão.



O Coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, Tiago Pereira, projeta distribuir 2,2 milhões de refeições no estado entre os profissionais através do programa Comida no Prato, através das Cozinhas Comunitárias e Solidárias, ,por meio de organizações sociais selecionadas em edital.

“Chegamos com a missão de tirar a Bahia do Mapa da fome. Foram identificadas 1,8 milhão de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar grave. Em um ano e meio de gestão, a partir de um conjunto de ações, já conseguimos reduzir em 50% essa triste realidade, segundo os dados da PNAD/IBGE que apontam que há ainda 833 mil pessoas em situação de fome na Bahia.”

A declaração foi realizada na quinta-feira, 6, no bairro do Uruguai, durante o Encontro dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, Autônomos e Cooperativados de Salvador. O evento reuniu 12 associações e cooperativas que atuam na capital baiana e integram o Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia, em parceria com o Programa Bahia Sem Fome.

O encontro marcou a Semana do Meio Ambiente e o Dia Nacional de Luta dos Catadores de Materiais Recicláveis, celebrado nesta sexta-feira, 7.

