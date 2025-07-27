Menu
COLISÃO

Ônibus do cantor Netto Brito se envolve em grave acidente com morte

Testemunhas relataram que um dos veículos teria invadido a contramão

Por Redação

27/07/2025 - 23:07 h | Atualizada em 28/07/2025 - 12:45
Até o momento, não se sabe se o cantor Netto Brito estava a bordo do ônibus
-

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo, 27, envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio modelo Ford Focus, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

Segundo informações preliminares, duas pessoas que estavam no veículo de passeio morreram ainda no local. Outras duas pessoas do ônibus também foram impactadas. O motorista do coletivo e o operador de áudio do cantor.

Motivação

Testemunhas relataram que um dos veículos teria invadido a contramão, o que pode ter causado a colisão frontal. Apesar disso, A motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Até o momento, não se sabe se o cantor Netto Brito estava a bordo do ônibus no momento da batida. A banda se deslocava em direção ao município de Salinas da Margarida, onde se apresentaria como parte da programação de aniversário da cidade.

Atendimento

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar da Bahia foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

A perícia técnica também foi acionada para apurar detalhes da ocorrência e esclarecer as responsabilidades.

