BAHIA
OCORRÊNCIA

Acusado de disparo no Rio Vermelho, policial é investigado

Caso aconteceu na madrugada do sábado, 26, e teria ferido levemente uma pessoa

Por Redação

27/07/2025 - 20:09 h
Militar suspeito foi identificado e colabora com investigações
Militar suspeito foi identificado e colabora com investigações -

Suspeito pelo disparo em um estabelecimento comercial no Rio Vermelho, bairro localizado em Salvador, na madrugada do sábado, 26, já foi identificado. Uma mulher chegou a ser atingida por estilhaços.

A Polícia Militar informou que o acusado identificado já colabora com as investigações. A corporação disse ainda que equipes da 12ª CIPM fizeram rondas na região e em unidades de saúde, porém não foi constatada a entrada de pacientes.

A mulher atingida por estilhaços esteve na unidade policial. A 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho investiga o caso.

