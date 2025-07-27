OCORRÊNCIA
Acusado de disparo no Rio Vermelho, policial é investigado
Caso aconteceu na madrugada do sábado, 26, e teria ferido levemente uma pessoa
Por Redação
Suspeito pelo disparo em um estabelecimento comercial no Rio Vermelho, bairro localizado em Salvador, na madrugada do sábado, 26, já foi identificado. Uma mulher chegou a ser atingida por estilhaços.
A Polícia Militar informou que o acusado identificado já colabora com as investigações. A corporação disse ainda que equipes da 12ª CIPM fizeram rondas na região e em unidades de saúde, porém não foi constatada a entrada de pacientes.
A mulher atingida por estilhaços esteve na unidade policial. A 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho investiga o caso.
