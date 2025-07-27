Acusado de disparo no Rio Vermelho, policial é investigado

Militar suspeito foi identificado e colabora com investigações - Foto: Reprodução

Suspeito pelo disparo em um estabelecimento comercial no Rio Vermelho, bairro localizado em Salvador, na madrugada do sábado, 26, já foi identificado. Uma mulher chegou a ser atingida por estilhaços.

A Polícia Militar informou que o acusado identificado já colabora com as investigações. A corporação disse ainda que equipes da 12ª CIPM fizeram rondas na região e em unidades de saúde, porém não foi constatada a entrada de pacientes.

A mulher atingida por estilhaços esteve na unidade policial. A 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho investiga o caso.