BAHIA
BAHIA

Acidente com carro de luxo destrói estrutura de praça na Bahia

Motorista de Porsche perdeu o controle da direção em cidade do sul da Bahia

Por Redação

27/07/2025 - 11:40 h
Motorista foi socorrido por prepostos do SAMU
Motorista foi socorrido por prepostos do SAMU

Um homem se envolveu em um acidente após o carro perder o controle do carro que dirigia, modelo da Porsche, e bater na estrutura da Praça Jardim do Ó, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu na madrugada de sábado (26), por volta das 4h, no centro.

O condutor estava em alta velocidade enquanto passava pela Rua Almirante Tamandaré. De acordo com o Blog Verdinho Itabuna, o motorista não conseguiu frear a tempo e subiu com o carro na área da praça, provocando danos ao patrimônio público e assustando quem estava por perto. Testemunhas afirmaram que ele havia sido visto em um bar da região momentos antes do acidente.

Leia Também:

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador
Tecnologia baiana de ponta: conheça o robô que opera no mar com IA
Itabuna celebra 115 anos de emancipação política com avanços

Apesar da gravidade do impacto, o motorista não sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, levado para um hospital da cidade.

