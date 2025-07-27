BAHIA
Acidente com carro de luxo destrói estrutura de praça na Bahia
Motorista de Porsche perdeu o controle da direção em cidade do sul da Bahia
Por Redação
Um homem se envolveu em um acidente após o carro perder o controle do carro que dirigia, modelo da Porsche, e bater na estrutura da Praça Jardim do Ó, em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu na madrugada de sábado (26), por volta das 4h, no centro.
O condutor estava em alta velocidade enquanto passava pela Rua Almirante Tamandaré. De acordo com o Blog Verdinho Itabuna, o motorista não conseguiu frear a tempo e subiu com o carro na área da praça, provocando danos ao patrimônio público e assustando quem estava por perto. Testemunhas afirmaram que ele havia sido visto em um bar da região momentos antes do acidente.
Apesar da gravidade do impacto, o motorista não sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, levado para um hospital da cidade.
