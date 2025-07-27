Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Tecnologia baiana de ponta: conheça o robô que opera no mar com IA

Robô submarino baiano faz coleta de dados e gera imagens tridimensionais em alta resolução

Por Redação

27/07/2025 - 8:00 h

Considerado uma das maiores inovações em manufatura avançada do país, o FlatFish, um pequeno robô submarino baiano tem trabalhado, através da inteligência artificial, imerso em águas profundas e impactando diretamente o setor de petróleo e gás. O dispositivo realiza inspeções subaquáticas que ajudam a identificar anomalias no fundo do mar.

Leia Também:

O que falta para o metrô finalmente chegar a Lauro de Freitas?
Itabuna celebra 115 anos de emancipação política com avanços
Estações do metrô de Salvador vão mudar de nome; veja os detalhes

Iniciado em 2014, o primeiro veículo autônomo submarino brasileiro (AUV) foi desenvolvido pelo Senai CIMATEC, em Salvador, em parceria com a Shell Brasil e o Instituto Alemão de Inteligência Artificial e Robótica (DFKI).

Conforme detalhou o G1, o robô foi idealizado para realizar inspeções e monitorar infraestruturas submarinas. Ele faz coleta de dados e gera imagens tridimensionais em alta resolução, que contribuem a antecipar anomalias em equipamentos e estruturas, e ainda a prevenir acidentes.

Ao todo, o robô pode alcançar até 3 mil metros de profundidade, e tem entre as vantagens a possibilidade de se mover em todas as direções, sem intervenção humana direta e sem estar ligado umbilicalmente a outros equipamentos.

Ainda segundo os desenvolvedores, ele também trabalha sem o auxílio constante de embarcações de apoio nas operações. A recarga do equipamento após cada missão pode ser feita em uma "garagem submarina".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FlatFish robô submarino senai cimatec

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

Play

Mulher pede pizza pelo 190 e denuncia violência doméstica

x