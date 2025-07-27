Tecnologia baiana de ponta: conheça o robô que opera no mar com IA

Considerado uma das maiores inovações em manufatura avançada do país, o FlatFish, um pequeno robô submarino baiano tem trabalhado, através da inteligência artificial, imerso em águas profundas e impactando diretamente o setor de petróleo e gás. O dispositivo realiza inspeções subaquáticas que ajudam a identificar anomalias no fundo do mar.

Iniciado em 2014, o primeiro veículo autônomo submarino brasileiro (AUV) foi desenvolvido pelo Senai CIMATEC, em Salvador, em parceria com a Shell Brasil e o Instituto Alemão de Inteligência Artificial e Robótica (DFKI).

Conforme detalhou o G1, o robô foi idealizado para realizar inspeções e monitorar infraestruturas submarinas. Ele faz coleta de dados e gera imagens tridimensionais em alta resolução, que contribuem a antecipar anomalias em equipamentos e estruturas, e ainda a prevenir acidentes.

Ao todo, o robô pode alcançar até 3 mil metros de profundidade, e tem entre as vantagens a possibilidade de se mover em todas as direções, sem intervenção humana direta e sem estar ligado umbilicalmente a outros equipamentos.

Ainda segundo os desenvolvedores, ele também trabalha sem o auxílio constante de embarcações de apoio nas operações. A recarga do equipamento após cada missão pode ser feita em uma "garagem submarina".