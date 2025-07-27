Itabuna celebra 115 anos de emancipação política com avanços

Cidade de Itabuna - Foto: Guthierry Andrade/SECOM Prefeitura de Itabuna

Localizada no sul da Bahia, a cidade de Itabuna comemora 115 anos de emancipação política nesta segunda-feira, 28. Principal polo comercial e de serviços, saúde, educação, lazer e entretenimento, o município vive um momento de crescimento impulsionado por investimentos públicos e parcerias institucionais.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, o prefeito Augusto Castro (PSD) comentou a trajetória do município e detalhou os planos para o futuro. Na avaliação do prefeito, Itabuna tem um papel estratégico no cenário estadual, com grande capacidade de influência no desenvolvimento dos municípios vizinhos. Eventos como o ‘ItaPedro’ reforçam a imagem da cidade como destino turístico e centro cultural do interior baiano.

Prefeito Augusto Castro (PSD) | Foto: Thiago Pereira/ SECOM Prefeitura de Itabuna

“Temos consolidado a cidade como um destino turístico e cultural importante, como demonstram eventos como o ItaPedro, que projetam Itabuna nacionalmente. Nosso desafio tem sido ampliar esse protagonismo com uma gestão moderna, transparente e voltada para resultados”, pontuou.

Sobre a atração de investimentos como eixo central da estratégia de desenvolvimento local, o chefe do poder executivo municipal destacou que a cidade vem promovendo investimentos históricos com foco no desenvolvimento urbano e econômico que garanta novos empreendimentos e, consequentemente, geração de emprego e renda.

“Nosso planejamento estratégico visa transformar Itabuna em um grande polo logístico e de serviços do sul da Bahia, em alinhamento com projetos estruturantes como o Porto Sul e a Fiol [Ferrovia de Integração Oeste-Leste]”, falou Augusto Castro.

“Além dos investimentos diretos da nossa gestão, como novas avenidas, requalificação de vias urbanas e melhorias na infraestrutura da cidade, destacamos também grandes obras em curso, viabilizadas por meio de parcerias com os governos estadual e federal, a exemplo da construção da nova BA-649, que ligará Itabuna a Ilhéus com mais agilidade e segurança, e a duplicação da BR-415 entre Nova Itabuna e Nova Ferradas”, acrescentou o prefeito.

Estão em andamento ainda a urbanização do trecho entre o Posto Cachoeira e o Cidadelle, que será um novo vetor de crescimento urbano, e a requalificação de um novo trecho da orla, que se estende da Câmara de Vereadores, passando pela Rua do Prado e o Condomínio Real Ville, até o entroncamento da ponte 1 da nova BA- 649.

Cidade de Itabuna | Foto: Guthierry Andrade/SECOM Prefeitura de Itabuna

Vista panorâmica da cidade | Foto: Acervo IBGE

Vista panorâmica da cidade | Foto: Acervo IBGE

Vista panorâmica da cidade | Foto: Acervo IBGE

Praça Rio Cachoeira | Foto: Alex de Souza

Praça Rio Cachoeira | Foto: Alex de Souza

| Foto: Acervo IBGE

Igreja Matriz de São José | Foto: Acervo IBGE

Rua 7 de Setembro | Foto: Acervo IBGE

Praça Olinto Leone | Foto: Acervo IBGE

Avanços na saúde, mobilidade e educação

Entre os marcos da gestão, o prefeito de Itabuna destacou a entrega do novo Hospital de Base - fruto de uma parceria com o Governo da Bahia -, a ampliação no abastecimento de água com o programa ‘Mais Água’ para a Cidade, que já atende mais de 140 mil pessoas, e a requalificação de mais de 340 ruas através do programa Acelera Itabuna.

Outros avanços incluem a nova Orla da Beira-Rio, a renovação da frota de ônibus e a construção do Complexo Viário, o viaduto da Avenida Princesa Isabel e a nova ponte que liga a Avenida Amélia Amado à Rua João Teles, no bairro Conceição.

“Também estamos em fase de preparação para a implantação de novos parques lineares e da captação em tempo seco no Rio Cachoeira, contribuindo para a despoluição do nosso principal curso d’água. E, paralelamente a tudo isso, temos registrado grandes avanços na área social, com programas e ações voltadas a quem mais precisa, fortalecendo a rede de assistência, garantindo dignidade e ampliando o alcance das políticas públicas”, disse o prefeito.

Na educação, os avanços incluem a requalificação de mais de 40 escolas da rede municipal e a valorização de professores, com a nomeação de 500 novos docentes. A juventude também é prioridade, com projetos que integram educação, cultura e esporte.

“Um grande destaque é a Escola de Talentos, que já é reconhecida como um espaço de formação, criatividade e transformação social. Ali, muitos jovens têm descoberto seus potenciais e desenvolvido novas habilidades em linguagens como música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual, entre outras. É um projeto que forma e abre caminhos para o futuro”, afirmou.

Reeleito após votação histórica, Augusto Castro reforça que o município seguirá avançando com planejamento, responsabilidade fiscal e atenção às demandas sociais.

“Com muito trabalho, compromisso e perseverança, estamos colocando Itabuna em um lugar de destaque na Bahia. Vamos ampliar os serviços de saúde, fortalecer ainda mais a educação e continuar promovendo políticas sociais que combatam desigualdades. Itabuna tem um enorme potencial, e nossa missão é fazer com que ele se transforme em desenvolvimento para todos, com planejamento, responsabilidade e compromisso com as futuras gerações”.

Programação

A programação comemorativa pelos 115 anos de Itabuna teve início na sexta-feira, 25, com a assinatura de ordens de serviço pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), entrega do Mural Artístico da Estação Elevatória de Esgoto e da revitalização da Instituição de Educação Infantil Lúcia Oliveira. No sábado, 26, foram entregues o Centro Pop, o Anexo Escola Luiz Viana Filho e a assinatura de Ordem de Serviço da Praça da Emasa.

Já no domingo, 27, a cidade recebeu a Corrida da Rota Transportes, a entrega da requalificação da 2ª etapa da Orla Beira-Rio e de viaturas da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settran), além de um culto de gratidão pelos 115 anos de Itabuna, na Igreja Batista Teosópolis.

Nesta segunda-feira, 28, as comemorações seguem com:

9h- Missa solene, na Catedral de São José;

11h- Lançamento da Pedra Fundamental pela instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Itabuna;

15h- Assinatura de Ordens de Serviço: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Construção do Posto de Saúde dos Condomínios Jubiabá/Gabriela, Autorização de Lançamento dos Editais de: revitalização da Av. Amélia Amado e do Parque Linear;

16h- Entrega da Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco;

19h30- Festa em comemoração ao aniversário da cidade com shows de Rian Girotto; Calcinha Preta; Pablo e Sambe Vipp, na Arena Zé Cachoeira.

Na terça-feira, 29, a partir das 13h, um seminário vai preparar a audiência pública para a instalação do IFBA no município.