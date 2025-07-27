Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Feto é encontrado no lixo em bairro de Salvador

Segundo a polícia, diligências serão conduzidas e depoimentos serão colhidos para esclarecer o caso

Por Redação

27/07/2025 - 17:01 h
O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área
O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área -

Um feto do sexo masculino foi localizado dentro de uma lixeira pública na Rua Eliziário da Cruz, nas proximidades do final de linha do bairro de Pirajá, em Salvador, na manhã deste domingo, 27.

O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área.

Segundo a Polícia Civil, a investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que confirmou que o feto não apresentava sinais vitais no momento da descoberta. Ainda de acordo com a corporação, ainda não há informações sobre quem teria feito a descoberta ou as circunstâncias que levaram ao descarte do feto naquele local.

As autoridades informaram que diligências estão em andamento e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.

Leia Também:

Delicatessens de bairros nobres são autuadas com itens fora da validade
Santuário Santa Dulce celebra missa de sétimo dia em memória de Preta Gil
Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador; Confira previsão

Descarte de feto: o que diz a lei?

O descarte de um feto em local público pode configurar crime, a depender da situação. Caso fique comprovado que houve aborto provocado de forma ilegal, a prática pode ser enquadrada nos artigos 124 a 126 do Código Penal Brasileiro, com penas que variam de um a dez anos de prisão, dependendo de quem o comete e sob quais circunstâncias.

Além disso, o abandono do corpo — mesmo sem a prática do aborto — também pode gerar responsabilização penal e cível, sobretudo em relação à dignidade e ao respeito aos restos mortais.

A legislação prevê exceções legais para o aborto, como em casos de:

  • estupro
  • risco à vida da gestante
  • anencefalia do feto

Mesmo nessas situações o descarte do feto deve seguir normas sanitárias e legais.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aborto ilegal bairro de pirajá crime investigado descarte de feto feto encontrado Notícia Policial perícia Polícia Civil polícia militar Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área
Play

Vídeo: dois ônibus de transporte coletivo colidem em Feira de Santana

O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área
Play

Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro

O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área
Play

Criança de 1 ano morre atropelada por carro em alta velocidade

O caso veio à tona após policiais do 9ª CIPM/Pirajá constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento da área
Play

Filho de ex-vice-prefeito morre após ser atacado em bar na Bahia

x