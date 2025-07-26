Santuário Santa Dulce celebra missa de sétimo dia em memória de Preta Gil

Missa ocorreu neste sábado - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O Santuário Santa Dulce dos Pobres recebeu, neste sábado, 26, o padre Lázaro Muniz, pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para presidir a missa de sétimo dia em memória da cantora e empresária Preta Gil. A artista, embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e com forte ligação com a Igreja do Rosário dos Pretos, faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, por complicações de um câncer no intestino.

Durante a celebração - realizada um dia após seu velório e cerimônia de cremação no Rio de Janeiro -, músicas de seu pai, Gilberto Gil, como “A Paz” e “Drão”, foram entoadas em homenagem à cantora. Na ocasião, amigos e admiradores - como as deputadas Lídice da Mata e Olívia Santana, além da produtora Mara Rabello - relembraram a trajetória e o legado de Preta Gil. “Foi uma missa linda. Agora, um dos maiores legados que Preta deixa é essa corrente do bem, esse amor”, destacou Irá Carvalho, produtora cultural e amiga da artista.

Preta Gil era devota de Santa Dulce dos Pobres e se aproximou da OSID contribuindo por meio de ações beneficentes. “Em 2021, ela se aproximou da gente a partir de sua devoção, desde a infância, à Irmã Dulce. Na pandemia, Preta nos ajudou com uma live, dois bazares e passou a atuar como embaixadora das OSID, pedindo ajuda, fazendo campanhas. Antes e ao longo de sua doença, ela esteve aqui no Santuário sete vezes. Ainda em vida, conseguimos prestar uma homenagem a ela por meio do livro Santa Dulce dos Pobres e Sua Obra Viva”, afirma Maria Rita Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce.

A fé foi uma grande aliada de Preta Gil em sua vida e, principalmente, durante o tratamento contra a doença. Em janeiro deste ano, a Igreja do Rosário dos Pretos foi palco de uma missa em intenção de sua cura. “Com profunda espiritualidade, ela participou da missa rezando e agradecendo a Deus por aquele momento”, lembra o padre Lázaro Muniz, responsável por ambas as celebrações.

Organizada pelo produtor cultural e amigo da artista, Geraldo Badá - que também esteve presente na missa de sétimo dia -, a celebração de janeiro também foi marcada por agradecimentos pela recuperação do líder cultural Clarindo Silva. Agora, na missa de sétimo dia de Preta, Clarindo foi o responsável por levar a imagem de Santa Dulce dos Pobres ao altar. “Estou muito emocionado, pois estive internado por um período e, junto com Preta, participei de uma missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos celebrando nossa recuperação. Fico muito tocado, porque a morte é a única verdade da vida, e estou aqui orando pela alma de Preta Gil. Precisamos agradecer pela sua vida e por tudo o que ela fez”, ressaltou Clarindo.

As celebrações à vida da cantora não param por aqui. Nessa segunda-feira, o sétimo dia de sua morte também será lembrado em uma missa na Igreja de Santa Mônica, no Rio de Janeiro. Em Salvador, Maria Rita adianta que, durante a Trezena de Santa Dulce dos Pobres, mais homenagens serão feitas à artista. Além disso, Geraldo Badá anuncia: “Vamos fazer a missa de 30º dia lá no Rosário dos Pretos.”

*Sob a supervisão do jornalista Fábio Bittencourt