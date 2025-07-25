Affair de Preta Gil, O Kannalha se despede aos prantos; assista

Os dois estavam muito próximos desde 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, viajou ao Rio de Janeiro para se despedir da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25. Último affair da artista, o pagodeiro baiano se emocionou diante do caixão da famosa e recebeu apoio de amigos que estavam no local.

Em um registro, que viralizou nas redes sociais, é possível notar o cantor abalado enquanto se despede da filha de Gilberto Gil, que foi velada no Theatro Municipal do Rio e cremada horas depois, em uma cerimônia restrita à família e aos amigos.

Dias antes, o rapaz havia publicado um texto em seu perfil do Instagram, exaltando a força de Preta. “Preta, sei que você partiu mas tá difícil de acreditar pois seu brilho permanece vivo aqui na terra. A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho”, escreveu.

“Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena né BB, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!”, completou.

Velório de Preta Gil

Atendendo aos desejos deixados por ela, o velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público até as 13h.

A despedida tem clima de reverência e afeto: um ambiente musical acolhedor, centenas de flores coloridas, um telão com fotos especiais da artista ao lado de amigos e familiares e um luxuoso caixão prateado marcam o último adeus.

Desde as primeiras horas da manhã, parentes, amigos famosos e fãs comparecem ao local para prestar as últimas homenagens. Após as 13h, o velório segue restrito à família e pessoas próximas.