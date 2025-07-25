Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOÇÃO

Affair de Preta Gil, O Kannalha se despede aos prantos; assista

O cantor se emocionou durante o velório da artista

Por Franciely Gomes

25/07/2025 - 16:47 h
Os dois estavam muito próximos desde 2024
Os dois estavam muito próximos desde 2024 -

Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, viajou ao Rio de Janeiro para se despedir da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25. Último affair da artista, o pagodeiro baiano se emocionou diante do caixão da famosa e recebeu apoio de amigos que estavam no local.

Em um registro, que viralizou nas redes sociais, é possível notar o cantor abalado enquanto se despede da filha de Gilberto Gil, que foi velada no Theatro Municipal do Rio e cremada horas depois, em uma cerimônia restrita à família e aos amigos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Dias antes, o rapaz havia publicado um texto em seu perfil do Instagram, exaltando a força de Preta. “Preta, sei que você partiu mas tá difícil de acreditar pois seu brilho permanece vivo aqui na terra. A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho”, escreveu.

“Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena né BB, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Danrlei Orrico (@okanalha_oficial)

Velório de Preta Gil

Atendendo aos desejos deixados por ela, o velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público até as 13h.

Leia Também:

Gominho quebra o silêncio sobre briga com Carolina Dieckmann
Ex-marido de Preta Gil vai ao velório com a atual e abraça filho da cantora
Festival de Graffiti com arte urbana e oficinas vai agitar a Chapada

A despedida tem clima de reverência e afeto: um ambiente musical acolhedor, centenas de flores coloridas, um telão com fotos especiais da artista ao lado de amigos e familiares e um luxuoso caixão prateado marcam o último adeus.

Desde as primeiras horas da manhã, parentes, amigos famosos e fãs comparecem ao local para prestar as últimas homenagens. Após as 13h, o velório segue restrito à família e pessoas próximas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois estavam muito próximos desde 2024
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Os dois estavam muito próximos desde 2024
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Os dois estavam muito próximos desde 2024
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Os dois estavam muito próximos desde 2024
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x