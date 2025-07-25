RIO DE CONTAS
Festival de Graffiti com arte urbana e oficinas vai agitar a Chapada
Evento gratuito acontece de 1 a 3 de agosto e reúne grafiteiros de diversas regiões da Bahia, show de rap, oficinas e murais ao ar livre
Por Jair Mendonça Jr
O município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, será palco de uma explosão de arte, cores e rimas com a chegada do 1º Festival de Graffiti Rio de Contas, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Com o objetivo de fortalecer a presença do movimento Hip-Hop no interior da Bahia e democratizar o acesso à arte urbana, o evento reunirá 23 artistas grafiteiros de diversas regiões do Estado para pintar murais coletivos na principal avenida da cidade.
“A ideia do festival surgiu de uma inscrição na Lei Aldir Blanc, então inscrevi o Festival de Graffiti, que deu certo e cresceu. Hoje temos 23 artistas, show de rap, oficinas em seis escolas e o apoio da comunidade local. Isso mostra como o projeto se expandiu com o engajamento de todos”, conta Jeff Dias, criador do Festival.
O graffiti nunca teve muito espaço aqui. Com o festival, estamos construindo algo transformador
A curadoria reúne nomes da cena baiana, incluindo artistas com carreira internacionalmente reconhecida, que vão transformar os muros da cidade em verdadeiras obras de arte, promovendo o intercâmbio cultural e valorizando o espaço público como local de expressão e pertencimento.
Além da arte ao vivo, a programação musical promete agitar a cidade. Na noite de abertura, 1 de agosto, às 19h, acontece um show de rap com artistas de Vitória da Conquista e Bom Jesus da Lapa, na calçada da feira. A iniciativa também busca inserir o graffiti na agenda cultural do município, além de oferecer atividades educativas para crianças e adolescentes da rede pública. Ao todo, seis escolas participam das oficinas: duas na sede de Rio de Contas e quatro em distritos rurais.
“O graffiti nunca teve muito espaço aqui. Com o festival, estamos construindo algo transformador em um lugar que tradicionalmente vive certo atraso em termos de cultura urbana e tecnologia. É uma oportunidade para todos conhecerem esse universo e serem bem recebidos pela arte”, conclui Jeff.
Além da experiência artística e educativa, o festival também abre espaço para parcerias com marcas e empresas locais, que terão visibilidade nos murais e materiais audiovisuais de divulgação do evento.
Com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Estado da Bahia, o evento busca fortalecer o intercâmbio entre artistas de diferentes territórios. Toda a organização do Festival está em diálogo direto com o IPHAN, assegurando que as intervenções respeitem e valorizem o patrimônio arquitetônico e histórico da cidade.
1º Festival de Graffiti Rio de Contas
Quando: 1, 2 e 3 de agosto de 2025
Onde: Avenida principal de Rio de Contas (BA), com programação musical na calçada da feira
Incrições: até hoje, 25, clique AQUI
Mais informações: Instagram @graffitiriodecontas
