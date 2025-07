Bate-papo, oficinas e shows: confira destaques da Flipelô 2025

A Flipelô reunirá pessoas de todo o país - Foto: Divulgação

Maior festa literária de Salvador, a Flipelô 2025 já está batendo à porta. O lançamento do evento gratuito, que acontece de 6 a 10 de agosto, em diversos espaços culturais do Pelourinho, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16.

Conforme antecipado anteriormente ao Portal A TARDE, neste ano, a Flipelô vai homenagear o romancista, dramaturgo e autor de telenovelas Dias Gomes (1922-1999), que integrou a Academia Brasileira de Letras (ABL). O baiano foi o sexto ocupante da cadeira 21, eleito em 11 de abril de 1991, na sucessão de Adonias Filho e grande amigo de Jorge Amado, cuja Fundação é a grande responsável pela Festa.

Mesclando literatura e dramaturgia, ao longo dos quatro dias de evento, a Flipelô contará com grandes nomes em sua programação como o ator Lázaro Ramos e os autores Rosane Svartman e Raphael Montes. As atividades com estas e outras atrações incluem bate-papo, exposições, shows e oficinas. Confira alguns destaques:

Vila Literária Flipelô

A Vila Literária, no Largo Tereza Batista, é dedicada ao público jovem. Além de mesas de debate e bate-papos com escritores, contará com lançamentos, exposição e vendas de livros. Também contará com apresentações musicais diárias e um concurso de cosplay.

Lázaro Ramos, Rosane Svartman, Elísio Lopes Jr, Rafael Calça e Thalita Rebouças são alguns dos escritores presentes na programação. Os quadrinhos seguirão ganhando destaque na Vila Literária.

A FLIPELÔ foi a primeira festa literária do Brasil a ter um espaço – Sociedade Alternativa – reservado a esse gênero cada vez mais reconhecido como literatura. Este ano, além dos bate-papos, exposições e vendas de livros, vai rolar batalhas de desenhos; os escolhidos pelo público serão premiados.

Casa Motiva

Uma das novidades da FLIPELÔ é a Casa Motiva, que vai funcionar na Vale do Dendê, e oferecerá uma programação robusta, com saraus, oficinas de criação literária e de roteiro para teatro, além de apresentações artísticas e musicais.

O novo espaço é assinado pela Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil uma das patrocinadoras da maior festa literária da Bahia. Na programação consta a participação do escritor Gauz, da Costa do Marfim, e de Tatiana Dias Gomes, neta do escritor Dias Gomes.

Espaço Infantil Mabel Velloso

Espaço montado na Praça das Artes, terá uma programação especial com contação de histórias, lançamento de publicações de autores baianos, animação cultural e oficinas criativas.

O Espaço Infantil Mabel Velloso terá a presença do ator e escritor Lázaro Ramos, da escritora Thalita Rebouças e da escritora baiana Emília Nunez, que em 2023 venceu a categoria infantil do Prêmio Jabuti, principal premiação de literatura do Brasil, com o livro "Doçura”.

Sesc-Senac Pelourinho

O Sesc-Senac Pelourinho é um dos espaços culturais mais importantes do Centro Histórico de Salvador. Alia uma estrutura moderna a uma ambientação histórica. Possui um teatro e uma arena que serão palcos de atividades da FLIPELÔ.

Mesas, bate-papos, as discussões variadas e profundas sobre autores, suas obras, e sobre os caminhos da literatura brasileira. Destacamos entre os que estarão na programação a jornalista Flávia Oliveira, o escritor e a ator Lázaro Ramos e a escritora Lilia Schwarcz.

Museu Eugênio Teixeira Leal

Vai receber grandes mesas com autores nacionais e internacionais, a exemplo da escritora norte-americana Tracy K. Smith, da indiana Shelly Bhoil, da portuguesa Anabela Mota Ribeiro, da chilena Andrea Jeftanovic e do argentino Leopoldo Castilla.

Casa das Editoras Baianas

Plataforma para a revelação dos talentos literários no Estado, a Casa das Editoras Baianas vai funcionar na Igreja de São Pedro do Clérigos, no Terreiro de Jesus, e tem a missão de colocar os autores baianos no centro da conversa. São nove editoras participantes: Segundo Selo, Solisluna, Caramurê, Arpillera, P55, Mondrondo, Paralelo13S, Futuca Cuca e Villa Olívia.

Casa das Editoras Universitárias

Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba), no Terreiro de Jesus, abrigará o Espaço das Editoras Universitárias, que reúne editoras de universidades baianas e das demais regiões do Brasil, com o objetivo der promover as instituições superiores de ensino, os autores e a produção acadêmica, literária e científica publicada em livros. A programação terá contação de histórias, oficinas, rodas de conversas, além de lançamentos coletivos.

Igreja do Rosário dos Pretos

A nave da igreja centenária será ocupada com debates, bate-papos, lançamentos de livros e apresentações de orquestras.

Coletivo Escreva Garota e Palavra Borboleta

Como parte da valorização e apoio às escritoras e escritores independentes, a FLIPELÔ fechou parceria com o Coletivo Escreva Garota e com a Palavra Borboleta. O Coletivo Escreva Garota traz luz para o protagonismo feminino e debater questões relacionadas à literatura, à escrita, à potência da mulher e ao feminismo.

A programação vai acontecer durante quatro dias (quinta a domingo) no CRIA (Centro de Referência Integral de Adolescentes). O Palavra Borboleta projeto independente que atua nos eixos educação, literatura e produção cultural vai realizar atividades no dia 9 (sábado) na Vale do Dendê.

Premiação dos vencedores do Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos

Prêmio realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado destinado a apoiar escritores inéditos fecha o ciclo da edição iniciada ano passado com uma mesa especial de debate e premiação dos três escritores vencedores.

Exposições

Quatro exposições serão realizadas na FLIPELÔ:

‘Amado Olhares’: contará com a participação de 10 fotografias selecionado no concurso fotográfico de mesmo nome realizado no Instagram da FLIPELÔ com inspiração na música “Mistério da meia-noite’, do cantor Zé Ramalho, tema da novela ‘Roque Santeiro’, de Dias Gomes. A exposição vai acontecer na Estação do Metrô Campo da Pólvora e fica aberta ao público de 7 de agosto a 30 de setembro.

Exposição fotográfica ‘O meu Amado – Nosso olhar feminino sobre os livros de Jorge Amado’: será instalada no Museu Eugênio Teixeira Leal, com visitação de 7 a 29 de agosto.

Exposições: ‘Diáspora Arte’, organizada por Eliana Aquino, ficará aberta ao público, do dia 7 a 9 de agosto; e ‘Resistência de um povo negro’, organizada pela Irmandade dos Homens Pretos. Ambas serão instaladas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

Rotas – Gastronômica, das Artes e dos Museus

Com tema “Novela na Mesa’, a já consagrada Rota Gastronômica Amados Sabores contará com a participarão mais de 40 bares, restaurantes, cafeterias e lanchonetes do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo, que produzirão pratos e sobremesas com preços especiais inspirados nos personagens de Dias Gomes.

A Rota das Artes reúne 20 artistas visuais do Centro Histórico, que produzem trabalhos específicos para a FLIPELÔ, além das artes já expostas nas suas galerias. A Rota dos Museus tem o objetivo de valorizar os equipamentos culturais do Centro Histórico e dar mais destaque tanto às exposições permanentes, quanto às que são criadas para a FLIPELÔ.

Instituições participantes: Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, ME Ateliê de Fotografia, Casa do Carnaval da Bahia, Museu do Mar Aleixo Belov, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Museu Nacional de Enfermagem do Cofen (MuNEAN), Casa do Benin, Sociedade Protetora dos Desvalidos, Museu da Gastronomia Baiana, Memorial das Baianas de Acarajé, Memorial da Medicina Brasileira, Fundação Casa de Jorge Amado, Igreja de São Pedro dos Clérigos, Museu Eugênio Teixeira Leal e Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

Feira Gastronômica Merendas de Dona Flor

Com várias barraquinhas com quitutes típicos da Bahia, montadas no Largo do Pelourinho, em frente a Fundação Casa de Jorge Amado.

FLIPELÔ Mais

Aqui quem faz a programação são as instituições e espaços culturais do Centro Histórico, sejam eles públicos ou privados. Na “FLIPELÔ Mais” temos total engajamento da comunidade do Centro Histórico e nesta edição 12 espaços já confirmaram sua participação.

Vitrine FLIPELÔ

50 lojas do Centro Histórico integram a Vitrine FLIPELÔ, que ofertaram descontos especiais durante todos os dias da festa.