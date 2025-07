Elas enfrentaram nazistas aos 14 anos: a história que você precisa conhecer

Nova HQ nacional resgata valentia feminina na guerra - Foto: Divulgação

Quando pensamos na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, imediatamente lembramos da pobre Anne Frank, a menina alemã de origem judia que viveu anos escondida em um sótão em Amsterdã até ser capturada e morta pelos nazistas, história relatada em seu célebre diário. Engana-se, porém, quem acha que não houve resistência. Na HQ As Sereias de Haarlem (Nemo), conhecemos a história real de três outras garotas que tocaram o terror pra cima dos nazistas na Holanda.

Belíssimo trabalho dos quadrinistas brasileiros Felipe Pan (roteiro) e Gio Guimarães (arte), Sereias... nos conta a luta do Conselho de Resistência, pequeno grupo de jovens holandeses antifascistas, ligados ao Partido Comunista, que contava em suas fileiras com três bravíssimas adolescentes: Hannie Schaft e as irmãs Truus e Freddie Oversteegen.

Hannie, a mais velha, tinha 19 anos quando a Holanda foi invadida pelos nazistas em 1940. Já Truus e Freddie, apenas 16 e 14 anos, respectivamente. A atuação delas ia de colar cartazes e distribuir panfletos a infiltrações e assassinatos de oficiais nazistas, os quais eram muitas vezes atraídos a locais ermos pelas belas jovens e lá, mortos.

Apagamento intencional?

Contado em ritmo constante por Pan, com a impressionante arte em aquarela de Guimarães, Sereias..., além de recuperar, para o público brasileiro, estas personagens, lança uma questão muito intrigante sobre o pós-guerra: porque só a coitada da Anne Frank foi massificada e glorificada perante o grande público, enquanto as Sereias, tão corajosas e combativas, foram quase que esquecidas?

Felipe Pan tem uma teoria: “Segundo todos os artigos, entrevistas e a própria autobiografia de Truus, as três jovens não apenas flertavam, mas sim defendiam causas abertamente socialistas e comunistas”, escreve ele no posfácio.

“Em um período pós-guerra em que as lideranças do mundo ocidental realizavam esforços massivos para desacreditar qualquer contraponto ao capitalismo (lutando para rebaixar as mulheres às posições sociais que ocupavam antes da guerra no processo), é fácil chegarmos à conclusão de que as lutas de Hannie, Freddie e Truus iam na contramão daquela tendência: afinal, tínhamos como protagonistas jovens mulheres, socialistas e comunistas, desafiando de frente um dos movimentos mais nefastos da história da humanidade”, acrescenta Pan.

A edição é enriquecida pela introdução da norte-americana Kathryn J. Atwood, especialista em mulheres combatentes da Segunda Guerra.

As Sereias de Haarlem / Felipe Pan, Gio Guimarães / Nemo/ 136 páginas/ R$ 92,90/ E-book: R$ 65,90