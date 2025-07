Lázaro Ramos é confirmado na Flipelô pela primeira vez

O ator, diretor e escritor Lázaro Ramos - Foto: Divulgação

A Fundação Casa de Jorge Amado, organizadora da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), anunciou oficialmente que o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos estará na edição de 2025 do evento. A participação do artista baiano é uma das mais aguardadas da programação, que neste ano homenageia o escritor e dramaturgo Dias Gomes.

A FLIPELÔ 2025 será realizada de 6 a 10 de agosto, com entrada gratuita, em diversos espaços culturais do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Primeira vez de Lázaro Ramos na FLIPELÔ terá três encontros com o público

Essa será a estreia de Lázaro Ramos na FLIPELÔ, e ele participará de três momentos especiais ao longo do evento:

Um bate-papo voltado para o público jovem na Vila Literária (Largo Tereza Batista);

Uma conversa no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, aberta ao público geral;

E um encontro lúdico e afetuoso com as crianças no Espaço Infantil Mabel Velloso (Praça das Artes).

Artista multifacetado e símbolo de representatividade

Lázaro Ramos é um dos nomes mais importantes das artes brasileiras na atualidade. Iniciou sua carreira no Bando de Teatro Olodum, grupo que se tornou símbolo da resistência cultural negra no Brasil. De lá para cá, sua trajetória reúne números impressionantes:

Cerca de 40 filmes no currículo;

Participação em 40 peças teatrais;

Mais de 20 novelas, séries e programas de TV;

Oito livros publicados, entre eles o best-seller "Na minha pele".

Além de atuar, também dirigiu e produziu a peça “O topo da montanha” e lançou em 2022 seu primeiro longa-metragem de ficção como diretor: “Medida Provisória”. Em 2017, foi reconhecido pelo MIPAD como um dos afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos.

Evento gratuito celebra literatura, arte e memória de Dias Gomes

A FLIPELÔ 2025 celebra a literatura em todas as suas formas e homenageia Dias Gomes, autor de clássicos como O Bem-Amado e Roque Santeiro. A festa é totalmente gratuita e ocupa as ruas e espaços culturais do Pelourinho com lançamentos, debates, oficinas, saraus, contações de histórias, shows e encontros com grandes nomes da literatura e da cultura brasileira.

A realização é da Fundação Casa de Jorge Amado, com correalização do Sesc, patrocínio da Motiva (via Instituto Motiva) e do Itaú, ambos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apresentação do Ministério da Cultura.