Yacunã Tuxá assina maior arte vertical de Salvador em homenagem às mulheres indígenas

- Foto: Divulgação

Foi finalizada com sucesso a maior arte vertical já realizada em Salvador: um mural de 52 metros assinado pela artista indígena Yacunã Tuxá, integrante do povo Tuxá da Aldeia Mãe, localizada no norte da Bahia. A intervenção integra a 4ª edição do Projeto Mural – Movimento Urbano de Arte Livre, e agora marca de forma imponente a paisagem da capital baiana, no entorno da Avenida Sete de Setembro e do Orixás Center.

A arte de Yacunã agora integra o circuito de galerias a céu aberto promovido pelo Projeto Mural, que vem ocupando muros e empenas com obras de artistas contemporâneos, especialmente ligados a questões sociais, culturais e identitárias.



Arte como presença e resistência

O megamural celebra as mulheres indígenas como guardiãs do bem viver, destacando o papel fundamental que exercem em suas comunidades. A obra carrega forte simbolismo ancestral e representa, em larga escala, a beleza, a resistência e a presença contínua dos povos originários nos grandes centros urbanos.

“Cada traço dessa pintura carrega a força da minha ancestralidade. Ocupamos esse espaço com arte, com luta e com memória. É um grito visual que diz: estamos aqui, seguimos vivos, seguimos criando”, afirma Yacunã Tuxá.

Um marco histórico no centro de Salvador

A curadoria é da jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, idealizadora do Projeto Mural. Para ela, a obra é um marco não apenas estético, mas também social e político:

“Realizar um projeto de arte pública com a maior empena artística de Salvador no coração da cidade é um marco cultural. Esse mural não é só um símbolo visual, é um chamado ao diálogo entre passado, presente e futuro, reafirmando Salvador como uma cidade plural”, destaca Vanessa Vieira.