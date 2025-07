O que fazer em Salvador: shows de Menos é Mais, Gloria Groove e mais

Agenda Cultural: Menos é Mais, Gloria Groove, OSBA e muito mais - Foto: Divulgação

A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade. A lista inclui ainda eventos com desconto exclusivo para assinantes do Clube de Vantagens A TARDE.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados. Já as artes visuais ganham destaque com mostras em museus, galerias e instituições públicas, muitas delas com entrada gratuita.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas a rock'n'roll.



🎶 MÚSICA

⏭️ Sambei Salvador

Data: 20 de julho

20 de julho Horário: 14h

Local: Parque dos Ventos, Av. Otávio Mangabeira, S/N - Boca do Rio

Atrações: Menos é Mais, Dilsinho e Glória Groove

Ingressos: R$ 170/R$ 85 (Área VIP), R$ 500/R$ 250 (Front) e R$ 290 (Open Bar)

Vendas: Ingresse

⏭️ Programação Cultural no Pelourinho

Quando: 17 a 20 de julho de 2025

17 a 20 de julho de 2025 Onde: Pelourinho – Salvador (BA)

Pelourinho – Salvador (BA) Quanto: Programação majoritariamente gratuita, com alguns ingressos à venda online ou no local

Programação majoritariamente gratuita, com alguns ingressos à venda online ou no local Destaques: A programação inclui shows e festivais com nomes como Samba Coral, Martha Cirne, Maira Menezes, Gel Barbosa, Lui, Narcizinho, Ricardo Assiss, Grupo Bambeia e Silvia Brito. Entre os eventos especiais, destaque para o Lioness Festival – Ano III, primeiro festival de reggae do Brasil com produção 100% feminina; o Festival Nós Dandaras, com foco na infância e juventude negra; e o encontro multicultural Awurê Veste Branco. Haverá ainda atividades como cortejos, contação de histórias, teatro, batalhas de rima e festas juninas fora de época.

⏭️ Biergarten – edição especial ‘raiz’

Quando: 19 de julho de 2025

19 de julho de 2025 Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Onde: Trapiche Barnabé, Salvador (BA)

Trapiche Barnabé, Salvador (BA) Atrações: Shows de Lutte, Banda Monarka, Música DJ e DJ Katy Apino; cervejas artesanais e gastronomia local

Shows de Lutte, Banda Monarka, Música DJ e DJ Katy Apino; cervejas artesanais e gastronomia local Ingressos: à venda no Sympla e no local do evento

⏭️ Celebrações – Show de Simples Rap’ortagem & Uh! Neto

Quando: 19 de julho (sexta-feira)

19 de julho (sexta-feira) Horário: A partir das 21h

A partir das 21h Onde: Alohaxé, (R. do Passo, 37, Centro Histórico. Ref. Subindo a Escadaria do Passo, primeiro prédio à esquerda, último andar. Mesma casa onde funciona A Marujada).

Alohaxé, (R. do Passo, 37, Centro Histórico. Ref. Subindo a Escadaria do Passo, primeiro prédio à esquerda, último andar. Mesma casa onde funciona A Marujada). Ingressos: Entre R$15 e R$40

Entre R$15 e R$40 Vendas: Sympla

⏭️ OSBA em: Série Manuel Inácio da Costa | Vozes do Sagrado

Data: 20 de julho

20 de julho Horário: 11h (acesso do público a partir das 10h30)

11h (acesso do público a partir das 10h30) Local: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira) - Garcia Regência: Carlos Prazeres

Santuário Nossa Senhora de Fátima (Colégio Antônio Vieira) - Garcia Regência: Carlos Prazeres Solista: Marília Vargas (soprano) e Heinz Schwebel (trompete)

Marília Vargas (soprano) e Heinz Schwebel (trompete) Entrada: Gratuita - sujeita à lotação do espaço

⏭️ Mônica Anjos recebe Awurê Veste Branco em Salvador

Quando: 18 de julho (sexta-feira)

18 de julho (sexta-feira) Onde: Praça das Artes – Pelourinho, Salvador (BA)

Praça das Artes – Pelourinho, Salvador (BA) Horário: Das 18h à meia-noite

Das 18h à meia-noite Atrações: Grupo Awurê, Banjo Novo, DJ Luna e Carla Akotirene

⏭️ Thiago Thomé canta Raro92

Data: 16 de julho

16 de julho Abertura da Casa: 19h

19h Show: 20h

20h Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho - Salvador, Bahia)

Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho - Salvador, Bahia)

Marília Vargas (soprano) e Heinz Schwebel (trompete) Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

⏭️ Samba Allê

Data: 20 de julho

Horário: a partir das 15h

Local: Allê Varanda Bar – Carmo, Salvador

Atrações: Samba du Oxe e Luis

Samba du Oxe e Luis Ingressos: R$ 90 (último lote)

R$ 90 (último lote) Vendas: Ticketmaker

⏭️ Samba no Parque

Data: 19 de julho

Horário: 16h

Local: Arena Parque Santiago

Atrações: Grupo Representa e Resenha do Bigg

Grupo Representa e Resenha do Bigg Ingressos: R$ 50

R$ 50 Vendas: Ticketmaker

⏭️ Sonhos não envelhecem: Beatles encontram Clube da Esquina

Data: 18 de julho

Horário: a partir das 15h

Local: Teatro Gamboa

Atrações: A banda Quadro Verde apresenta um show especial em que interpreta repertório unindo dois ícones da música popular: os Beatles e o Clube da Esquina

Ingressos: R$ 90 (último lote)

R$ 90 (último lote) Vendas: Sympla

⏭️ Essência | Pocket Show Calu Manhães

Data: 17 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Atrações: Calu Manhães

Calu Manhães Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Quarteto Akhtamar e Bruno Resende | Concerto 'Amor que partiu'

Data: 18 de julho

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Espaço Cultural da Barroquinha Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Hippie Rock Fryday: Com as bandas Professor Doidão e os Aloprados e Daz-Cajá

Data: 18 de julho

Horário: 21h

Local: Brothers of Metal Beer & Lives, Salvador - BA

Brothers of Metal Beer & Lives, Salvador - BA Ingressos: R$ 15 (individual) | R$ 20 (casadinha)

R$ 15 (individual) | R$ 20 (casadinha) Vendas: Sympla

🎭 TEATRO

⏭️ Espetáculo 4 Amigos

Data: 20 de julho (domingo)

20 de julho (domingo) Sessões: 18h e 20h

18h e 20h Local: Teatro Faresi (Salvador)

Teatro Faresi (Salvador) Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) – 1º lote

R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) – 1º lote Classificação indicativa: 16 anos

16 anos Plateia: Livre (lugares por ordem de chegada)

Livre (lugares por ordem de chegada) Vendas: Red Burger (unidade Pituba) e Ingresso Digital

Red Burger (unidade Pituba) e Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto

⏭️ Stand-up Wêlson Nunes: Patrocinado por Mike, C&Lá e Craro

Data: 18 de julho

18 de julho Horário: 20:30h

20:30h Local: Teatro Jorge Amado

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro

Data: 19 de julho

19 de julho Horário: 19h

19h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Dandara na Terra dos Palmares

Data: 18 de julho

18 de julho Horário: 14:30h

14:30h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Itan e Tal

Data: 17 de julho

17 de julho Horário: 14:30h

14:30h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Mesmo Sem te Tocar

Data: 18 de julho

18 de julho Horário: 19:30h

19:30h Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Meninas Contam a Independência

Data: 19 de julho

19 de julho Horário: 16:00h

16:00h Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Teatro Sesc-Senac Pelourinho Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

⏭️ Exposição ArtArq

Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas

ArtArq – Arquitetos Artistas Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)

Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador) Abertura: 18 de julho de 2025, às 18h30

18 de julho de 2025, às 18h30 Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025

19 de julho a 18 de agosto de 2025 Entrada Gratuita

⏭️ Exposição Da semente ao barro: entre a natureza e o fazer artístico

Local: Átrio do Tribunal de Justiça da Bahia – CAB / Salvador (BA)

Átrio do Tribunal de Justiça da Bahia – CAB / Salvador (BA) Abertura: 16 de Julho de 2025 às 8h.

16 de Julho de 2025 às 8h. Visitação: até 25 de Julho

até 25 de Julho Horário: das 8 às 18h

das 8 às 18h Entrada gratuita

🍭 INFANTIL

⏭️ Peça A Vaca Lelé

Data: 20 de julho

20 de julho Horário: 11h

11h Local: Teatro Módulo

Teatro Módulo Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Sonhatório

Data: 19 a 20 de julho

19 a 20 de julho Horário: Sábado às 16h00, Domingo às 11h00

Sábado às 16h00, Domingo às 11h00 Local: Teatro Faresi

Teatro Faresi Ingressos: Plateia Vip: de R$ 55,00 (meia) a R$ 110,00 (inteira); Plateia: de R$ 45,00 (meia) a R$ 90,00 (inteira)

Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto

⏭️ Amazônia com a Turma da Mônica

Local: Praça de eventos I do Shopping Paralela

Praça de eventos I do Shopping Paralela Horário de funcionamento: 9h às 22h – Segunda a sábado; 12h às 21h – Domingo;

9h às 22h – Segunda a sábado; 12h às 21h – Domingo; Ingressos: Até 40 minutos = R$60,00; 41 a 80 minutos = R$70,00; 81 a 120 minutos = R$80,00; 121 a 160 minutos = R$90,00.

➡️ OUTROS

⏭️ Projeto Fios de Cura

Trilha ecológica + performance “Fios de Cura”

Data: 16 de julho (quarta-feira), às 9h

16 de julho (quarta-feira), às 9h Local: Jardim Botânico de Salvador

Jardim Botânico de Salvador Entrada gratuita

⏭️ 1ª Mostra Futuro Queer

Quando: 17 a 20 de julho de 2025

17 a 20 de julho de 2025 Abertura: Quinta-feira, 17 de julho, a partir das 18h

Quinta-feira, 17 de julho, a partir das 18h Onde: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador (BA)

CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador (BA) Entrada: Gratuita

Gratuita Ingressos: Disponíveis no Sympla

Disponíveis no Sympla Programação: Consultar no site do evento

Consultar no site do evento Acessibilidade: Espaço acessível para pessoas com deficiência

⏭️ 3º Sarau Literário da Rede de Integração Cooperativa das Academias de Letras da Bahia (RICA) – Poesia, prosa e música

Quando: 19 de julho (sábado)

19 de julho (sábado) Horário: 15h

15h Onde: Canal da Academia de Letras da Bahia no YouTube

Canal da Academia de Letras da Bahia no YouTube Quanto: Gratuito

Gratuito Informações: Acompanhe pelo canal oficial da ALB no YouTube

⏭️ Gravação do audiovisual Na Rua com Renanzinho CBX 2.0

Quando: 20 de julho (domingo)

20 de julho (domingo) Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Onde: Travessa Vila União (atrás do Campo do Lasca), Cidade Baixa – Salvador (BA)

Travessa Vila União (atrás do Campo do Lasca), Cidade Baixa – Salvador (BA) Quanto: Gratuito

⏭️ Jantar Temático com Pintura Mediúnica

Data: 19 de julho (sábado)

19 de julho (sábado) Horário: A partir das 18h (pintura mediúnica às 19h)

A partir das 18h (pintura mediúnica às 19h) Local: Cidade da Luz – Pituaçu, Salvador

Cidade da Luz – Pituaçu, Salvador Ingressos: R$ 120

R$ 120 Vendas: Exclusivamente na sede da Cidade da Luz

Exclusivamente na sede da Cidade da Luz Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos

Não recomendado para menores de 12 anos Informações: (71) 3363-5538

⏭️ Encerramento das Oficinas de Arte e Educação – Projeto África Viva | Escola Olodum

Quando: Sábado, 19 de julho

Sábado, 19 de julho Horário: A partir das 14h

A partir das 14h Onde: Largo Pedro Arcanjo – Pelourinho

Largo Pedro Arcanjo – Pelourinho Evento gratuito

⏭️ Conferência: WikiCon Brasil 2025

Data: 19 e 20 de julho

19 e 20 de julho Local: Wish Hotel da Bahia – Salvador (BA)

Wish Hotel da Bahia – Salvador (BA) Site oficial

⏭️ Princesa Motor Show 3ª Edição

Data: 19 de julho

19 de julho Horário: Das 14h às 20h

Das 14h às 20h Local: Parque Shopping Bahia

Parque Shopping Bahia Classificação indicativa: Livre

Livre Ingressos: Entre R$15 e R$280

Entre R$15 e R$280 Vendas: Sympla

⏭️ Caminhada Salvador Negra