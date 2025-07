2ª edição: Festival de Inverno de Itaitu acontece neste fim de semana

Primeira edição do Festival de Inverno de Itaitu - Foto: Divulgação

A segunda edição do Festival de Inverno de Itaitu , na Chapada Diamantina , vai acontecer entre os dias 18 a 20 de julho, com uma programação gratuita que combina música, gastronomia, arte e clima serrano.

Entre as atrações musicais estão Vone Ferreira e Cocobando, Jorge Itaitu, Priscila Dantas, Joan Sodré, Desatinados e Ed Sax, com ritmos que vão do forró ao reggae e MPB.

A festa também inclui feira de artesanato, teatro, dança, exposições e oficinas para todas as idades, como aulas de ioga, pintura facial, trilhas ecológicas, caminhada e produção de biomassa de banana verde.

Na gastronomia, os visitantes poderão saborear pratos típicos da culinária baiana e opções especiais de inverno, como caldos e chocolates quentes, ideais para o friozinho característico da região nesta época do ano.