Grátis! Conchas viram arte e memória em nova exposição

A força do mar, suas formas, histórias e mistérios ganham espaço na exposição Conchas Preciosas, da artista baiana Ana Laura Lacerda, que estará aberta ao público até o dia 23 de julho, no Centro de Cultura Manuel Querino, localizado na Câmara de Vereadores de Salvador, à Praça Thomé de Souza. A entrada é gratuita.

Composta por 40 quadros, a mostra evidencia a trajetória de mais de quatro décadas da artista e convida o público a mergulhar em paisagens, símbolos e sentimentos tecidos com conchas, búzios e memórias.

Duas obras inéditas se destacam pelo tamanho e impacto visual: Farol e Mama África, painéis de grandes proporções (86 x 116 cm) que materializam o mar como fonte de luz, força ancestral e diversidade.

“Farol representa a verdadeira arte: ela tem um poder transformador, ela ilumina nossa imaginação. Já Mama África remete ao continente africano como berço da humanidade e da diversidade cultural”, explica Ana Laura.

Maturidade criativa

Ana Laura iniciou sua carreira em 1982, com uma exposição no foyer do Teatro Castro Alves, em Salvador, aos 20 anos. Mas foi ainda mais jovem, aos 18, que começou a trabalhar com conchas, influenciada por elementos decorativos que via nos restaurantes à beira-mar.

Após um período afastada da arte para se dedicar à criação dos filhos e a outros trabalhos, ela retomou a produção em 2020, no seu ateliê no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

Aos 63 anos, a artista celebra uma fase de liberdade e maturidade criativa. “Agora eu posso chamar de verdade essa etapa de melhor idade. Meus filhos estão criados, meus netos estão bem. Hoje, a arte é meu propósito de vida”, declara Ana Laura.

A mostra Conchas Preciosas não é apenas uma celebração da trajetória de Ana Laura, mas também um ponto de partida para exposições itinerantes previstas para começarem no próximo ano, em outras capitais brasileiras.

Para viabilizar o projeto, a artista contou com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo e da Associação de Mulheres do Mar (AMMAR).

“Sou imensamente grata à AMMAR. Essas mulheres incríveis são premiadas, respeitadas e envolvidas com a causa ambiental e cultural do mar. Elas me estenderam a mão e estão me ajudando a tornar esse sonho possível”, afirma a artista.

Conchas protagonistas

A artista define sua linguagem como “arte do mar”, uma forma de criação que une estética, espiritualidade e consciência ecológica.

“As conchas são realmente as protagonistas. Cada uma já é uma obra de arte por si só, criada por Deus. Eu apenas estou compondo paisagens com elas, sou uma coparticipante”, afirma.

A maior parte do material utilizado por Ana Laura vem de comunidades marisqueiras. A coleta respeita os períodos determinados pelos órgãos ambientais como o INEMA. Essa escolha reforça o compromisso da artista com práticas sustentáveis e com a valorização da cultura marítima local.

“Minha arte tem o propósito de sensibilizar as pessoas para o amor e o respeito ao oceano. Quem ama o mar, preserva. E a arte tem esse poder de tocar o coração e despertar consciência”, afirma.

Mostra Conchas Preciosas, de Ana Laura Lacerda / Até 23 de julho / Visitação de segunda à quinta-feira, das 9h às 16h e, às sextas-feiras, das 9h às 14h / Centro de Cultura Manuel Querino da Câmara de Vereadores de Salvador (Praça Thomé de Souza) / Entrada gratuita

