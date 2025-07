Espetáculo Torto Arado anuncia nova temporada em Salvador

Espetáculo Torto Arado percorre o Brasil - Foto: Caio Lirio | Divulgação

O espetáculo "Torto Arado – O Musical" retornará em Salvador, local onde nasceu a apresentação, em turnê nacional. O musical é inspirado no best-seller de Itamar Vieira Jr., e conta com direção de Elísio Lopes Jr.

A apresentação, de curta temporada, terá apenas oito sessões na capital baiana, de acordo com a publicação divulgada nas redes sociais oficial do musical nesta sexta-feira, 11.

A venda dos ingressos serão iniciadas na próxima semana, a data, contudo, ainda não foi revelada. Já os dias e local da exibição do musical também segue sob confidência.

“A turnê nacional agora vai dar uma passadinha na nossa casa! Salvador, estamos voltando!”, diz a publicação.

Prestigiado por mais de 14 mil pessoas em sua estreia, com sessões esgotadas, o espetáculo se transformou em um dos grandes acontecimentos do teatro baiano.

A montagem convida o público a refletir sobre escravidão moderna, racismo, resistência, sobrevivência, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade.

O elenco é estrelado por Larissa Luz, Bárbara Sut e Lilian Valeska, no papel das protagonistas, a obra trata sobre cultura popular brasileira, que explora as raízes mais profundas do sertão baiano e cultura popular.