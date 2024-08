Salvador Foto Clube tem exposição inédita inspirada no “Torto Arado”

Roda Viva - Lu Brito - Foto: Divulgação | Exposição Movimentos

“Se o ar não se movimenta, não tem vento; se a gente não se movimenta, não tem vida”. O trecho, uma passagem da premiada obra “Torto Arado” do baiano Itamar Vieira Junior, serve de inspiração para “Movimentos”, exposição fotográfica coletiva que reúne 37 obras de artistas que integram o Salvador Foto Clube, grupo pioneiro na Bahia que celebra vinte anos em 2024. A mostra ficará em cartaz de 22 de agosto a 29 de setembro, no Teatro Gregório de Mattos, com visitação gratuita de quarta-feira a sábado, das 14h às 18h.

O coletivo fotográfico, Salvador Foto Clube (SFC), fundado em 2004, convidou seus fotógrafos associados para uma celebração digna de duas décadas de existência. A exposição comemorativa “Movimentos” é composta por 37 obras fotográficas que trazem uma reflexão sobre o movimento necessário à existência da vida, em suas mais diferentes formas.

“A exposição explora a dinâmica da vida urbana e as diversas formas de registrar o tempo e o movimento como linguagens presentes no cotidiano. Desde a agitação das ruas até a serenidade da natureza, a exposição apresenta uma rica variedade de estilos e técnicas fotográficas, refletindo a diversidade cultural e a efervescência da nossa cidade”, destaca Roberto Faria, sócio-fundador do SFC.

Fotografias em tecidos

Dos mais de 60 membros atuais do grupo, 37 estarão expostos. A curadoria das imagens é assinada pelas fotógrafas Luciana Brito, Técia Borges e Marta Suzi Góes, presidente do (SFC), com texto curatorial de Ioana Mello e expografia de Fábio Gatti. Impressas em tecidos, as fotografias serão expostas de maneira que o público possa caminhar entre as obras e, assim como a frase de “Torto Arado”, as imagens se movimentem com o vento.

Entre os artistas expostos estão: Antônio Marcos Lyra; Antônio Studart; Acson Araújo; Alex Dantas; Allan Silva; Ana Kruschewsky; Carlos Luz; Cesare Simioni; Claudio das Virgens; Conceição Gaspar; Deni Luz; Fernanda Vasconcellos; Fernando Antônio; Gabriel Pinheiro; Gil Ramos; Gustavo Góes; Gustavo Machado; Henrique Paraguassú; Isolda Macedo; Ivana Coutinho; Jeferson Effren; Lú Brito; Lívia Oliveira; Luiz Magina; Marta Suzi; Nayara Rangel; Nilson Reis; Rejane Alice; Roberto Faria; Sandra Coelho; Suy Andrade; Tânia Silva; Técia Borges; Ulisses Lima; Ulla von Czékus; Vânia Viana; e Vicente Reis.

20 anos de Salvador Foto Clube

Unidos a partir de um curso com o fotógrafo Walter Firmo, um grupo de amantes da fotografia se juntou em 2004 com o propósito de criar um espaço dialógico, organizar saídas fotográficas, compartilhar imagens, trocar experiências e discutir sobre práticas e teorias da fotografia. Surgia ali o Salvador Foto Clube. Hoje, aos 20 anos, o coletivo é formado por 61 fotógrafos e é filiado à Confederação Brasileira de Fotografia.

“Em 2004, tornamos possível que o fotoclubismo adentrasse o território baiano e se propusesse como um agente mobilizador de conhecimento e de experimentações. Traçar a história do SFC nos últimos 20 anos é um grande desafio diante da sua intensa produção e disseminação fotográfica. Seus sócios buscam estabelecer diálogos com a fotografia que ultrapassem seu conhecimento técnico e apontem para sua existência enquanto uma linguagem contemporânea”, resume a presidente do Clube, Marta Suzi.