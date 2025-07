Jazz de graça! Festival sacode o Parque Costa Azul em Salvador

As apresentações acontecem nesta semana - Foto: Divulgação

Os amantes de um bom jazz têm um encontro marcado neste fim de semana. É o festival Oxe É Jazz, que chega a mais uma edição hoje e amanhã, no Parque Costa Azul. No evento, que acontece gratuitamente e já é uma iniciativa consolidada na programação musical de Salvador, o público encontrará grandes nomes da cena local e internacional, shows, ambiente familiar e celebração da liberdade criativa que define o espírito do jazz.

O Oxe É Jazz surgiu há quatro anos, ao longo dos quais foram realizadas 21 edições, com um principal objetivo: promover encontros sonoros e revelar novas conexões entre o jazz e as musicalidades baianas. Para isso, são convocados nomes made in Bahia e outros de fora. Um dos responsáveis pela concretização do festival é o instrumentista e compositor Eric Assmar, curador do evento.

“Nossa perspectiva é de buscar ampliar o alcance do projeto, abarcando mais artistas dos segmentos do jazz, do blues e da música instrumental em atuação na Bahia, e fazendo com que nossas ações cheguem até mais pessoas, sempre com essa proposta de oferecer apresentações com entrada gratuita. Entendemos que isso é vital no sentido de ajudar a democratizar acessos a shows desses estilos musicais e formar novos ouvintes adeptos dessa cena”, define.

Esse pensamento faz com que a adesão do público ao festival cresça a cada edição. De acordo com Assmar, as pessoas vão das mais diversas localidades para acompanhar o projeto, que sempre acontece no Parque Costa Azul. “As pessoas sempre trazem feedbacks positivos, acompanham de perto e incentivam nosso projeto, algo que é muito gratificante pra nós”.

Programação

Além de fazer a curadoria do festival, Assmar também estará no palco, encerrando a primeira noite ao lado da cantora, guitarrista e compositora Thathi, num show inédito em que prometem misturar o universo da canção com a liberdade das jam sessions, combinando autorais e clássicos.

A apresentação vem depois do show da violonista e compositora Jana Vasconcellos, que apresenta seu elogiado álbum de estreia Vida em Cordas, ao lado do baixista André Luba, Isaías Rabelo no piano e Will Wagner na bateria, além de contar com uma participação da cantora Rebeca Falcone, com quem dividirá o palco em um show que transita entre autorais, clássicos da MPB, bossa nova e jazz, interpretando artistas como Gilberto Gil, Djavan e Hélio Delmiro.

“Para tornar essa noite mais especial, a gente vai contar com a participação da cantora Rebeca Falcone. Eu já tenho um trabalho com Beca há alguns anos, em duo de voz e violão, onde a gente busca dar ênfase à bossa nova, esse gênero tão presente na nossa música e que foi tão difundido por João Gilberto, João Donato, Tom Jobim, Leny Andrade, Vinícius de Moraes, Sylvia Telles… enfim, muita gente bacana”, diz a cantora.

No dia seguinte, a noite começa com uma atração internacional de peso: o pianista e compositor Jaime Hinckson, de Miami, nos Estados Unidos. Com raízes jamaicanas e atuação global, Hinckson mistura jazz e reggae em um trabalho instrumental marcante. Em Salvador, ele sobe ao palco do Oxe acompanhado por músicos locais, promovendo uma fusão de ritmos e estilos que tem conquistado plateias ao redor do mundo.

Ronei & Jarbas

Nesta mesma linha, dois nomes consagrados da música baiana se encontram no projeto Encontros, Improvisos e Canções: Ronei Jorge e Jarbas Bittencourt apresentam um show inteiramente autoral, com arranjos inventivos e muito espaço para improvisações jazzísticas. Um participando do show do outro, como uma banda, com a sinergia de uma parceria que já é antiga.

“É um show de canções autorais minhas e de Jarbas, que produzimos ao longo dos anos, com músicos da cena da música instrumental brasileira e baiana. Esses músicos tocam instrumentos geralmente não muito utilizados na música pop mais convencional, instrumentos como vibrafone, contrabaixo acústico, clarinete e trompete, numa abordagem bem sutil e delicada”, conta Ronei Jorge.

Será a quarta vez que apresentam o projeto, e a primeira num palco a céu aberto. Segundo Ronei, cada ambiente modifica o jeito de tocar e oferece outro tipo de recepção – e, por vezes, demanda até mais concentração. Para ele, a junção da canção com o instrumental cheio de improvisos é convidativa para quem vai ao evento para curtir a música. Os arranjos, concentrados em instrumentos de sopro, vão em uma direção diferente do trabalho usual de Ronei Jorge.

“Quem já conhece as canções fica surpreso com esse novo tipo de formação, que leva as canções para outros lugares. É muito interessante também porque, no caso das minhas músicas, que geralmente eram acompanhadas por bandas que tinham guitarra, a maior parte dos solos era feita por guitarra, agora estão sendo feitos por trompete, sax, clarinete. Até o contrabaixo aparece de outra forma também. É interessante isso. O canto da gente, acho que muda. Acho que muda todo o nosso jeito de nos movermos ali na canção”, diz o artista.

Warm-up Telefunksoul

Nos dois dias, o intervalo dos shows será animado pela apresentação do artista Mauro Abreu, o Telefunksoul, veterano do festival. Em sua apresentação, Telefunksoul garante novidades da cena jazzy, chill, brasilidades, faixas inéditas, produções autorais e versões em inteligência artificial exclusivas produzidas em clássicos em versão jazz.

“Começo o warm up a partir das 18h, aquecendo a pista com meu repertório e técnica apurada para a primeira banda e logo após, no intervalo, conectando a segunda atração sempre com aquela sonoridade fina e contemporânea”, adianta.

Oxe É Jazz / Hoje e amanhã, a partir das 18h / Hoje com Jana Vasconcellos e banda, Eric Assmar convida Thathi/ Amanhã com Jaime Hinckson e Ronei Jorge & Jarbas Bittencourt / Apresentação e discotecagem: Mauro Telefunksoul / Parque Costa Azul / Gratuito.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.