Festival Oxe É Jazz volta em julho com shows gratuitos em Salvador

O festival é gratuito - Foto: Divulgação

Após uma breve pausa, o festival Oxe É Jazz volta a ocupar o Parque Costa Azul, em Salvador, com uma nova edição marcada para os dias 11 e 12 de julho. A programação, gratuita e ao ar livre, promete reunir grandes nomes da música instrumental da Bahia, do Brasil e de fora do país, mantendo a proposta de democratizar o acesso à cultura e promover encontros musicais diversos.

O evento, realizado pela Mais Ações Integradas com apoio do Governo do Estado da Bahia, já soma mais de 21 edições ao longo de quatro anos. Durante esse período, consolidou-se como um dos principais espaços de valorização da música instrumental no estado, reunindo um público fiel que lota o parque a cada nova edição.

Com uma estrutura pensada para acolher públicos de todas as idades, o festival oferece um ambiente seguro, com área verde, brinquedos infantis, praça de alimentação, espaço pet e um clima de descontração.



Programação do Festival Oxe É Jazz:

Sexta-feira (11)

A primeira noite do festival começa com a violonista e compositora Jana Vasconcellos, que apresenta o elogiado álbum Vida em Cordas. Formada em música pela UFBA, com especialização em composição e arranjos, Jana convida a cantora Rebeca Falcone para dividir o palco em um show que transita entre MPB, bossa nova e jazz.

Na sequência, o guitarrista e cantor Eric Assmar sobe ao palco acompanhado da cantora, guitarrista e compositora Thathi, conhecida por sua trajetória na música pop brasileira contemporânea. Em um show inédito, a dupla propõe uma fusão entre canção e liberdade improvisativa das jam sessions, com repertório autoral e releituras de clássicos.

Sábado (12)

O segundo dia do festival traz como destaque o pianista e compositor Jaime Hinckson, diretamente de Miami, EUA. De origem jamaicana, o artista mistura jazz e reggae em uma sonoridade instrumental que já circulou por palcos internacionais. Em Salvador, Hinckson se apresenta ao lado de músicos baianos, promovendo uma fusão de ritmos e trocas culturais.

Em seguida, o projeto Encontros, Improvisos e Canções reúne dois nomes consagrados da música baiana: Ronei Jorge e Jarbas Bittencourt. O show promove uma conversa musical entre canções autorais e improvisações jazzísticas, com arranjos que destacam instrumentos como vibrafone, trompete e clarinete — elementos que aproximam a canção popular da linguagem instrumental do jazz.

Intervalos com Telefunksoul

Durante os intervalos dos shows, o DJ Telefunksoul comanda a pista com uma seleção eclética, misturando sons urbanos, grooves brasileiros e batidas dançantes, garantindo o clima festivo do evento.