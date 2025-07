Marcinho VP quebra silêncio e surge em parceria com Oruam na cadeia

Marcinho é pai de Oruam - Foto: Reprodução

Prestes a completar três décadas atrás das grades, Marcio Nepomuceno, o Marcinho VP, diz estar vivendo uma nova fase. Condenado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele lança neste sábado, 12, o livro A Cor da Lei, no Complexo do Alemão, onde relata sua trajetória na prisão, as mudanças internas e o desejo de recomeçar. O prefácio é assinado por seu filho, o rapper Oruam, que o descreve como “herói”.

“Não cresci com meu pai ao meu lado, mas ele sempre foi o meu herói, mesmo quando continuavam o apontando erroneamente como traficante”, escreveu o artista.

“Eu via o homem que ele estava se tornando sozinho dentro de uma cela de 6m², via as músicas que ele compunha, lia todos os livros, e vejo como ele estuda. Darei tudo de mim para ser o melhor porta-voz possível do homem que ele se tornou.”

Uma nova vida?

No livro, Marcinho VP apresenta um relato pessoal sobre os anos de encarceramento, os erros cometidos e os caminhos que o levaram a buscar transformação por meio da literatura, música e estudos. “São décadas em cárcere, perdi muito, perdi meus filhos, perdi tempo e oportunidades. Mas, no meio de tudo isso, achei uma força que eu nem sabia que tinha”, afirma.

Ele também fala sobre a dificuldade de ser aceito, mesmo após mudanças que afirma ter vivido: “Mesmo com todas as mudanças, com todo esforço, percebo que ninguém realmente quer conhecer o Marcio e ver que posso e quero começar minha vida do zero. Ninguém me dá uma chance de provar que mudei de verdade.”

Ressocialização e rejeição

No texto, Marcinho questiona o discurso social sobre a ressocialização de presos no Brasil. “A gente escuta falar sobre ressocializar, sobre dar uma nova oportunidade, mas na hora H, o que vejo é o olhar de reprovação, é como se só uma coisa fosse possível: pagar pelo erro e ficar guardado na lembrança como alguém que não tem salvação.”

Segundo ele, a mudança foi impulsionada pela família: “Eu mudei pela minha família, pela minha verdade e pelos aprendizados que tive ao longo da vida.”

O evento de lançamento de A Cor da Lei deve contar com a presença de Oruam, que no ano passado gerou polêmica ao pedir a liberdade do pai durante um festival de música. Desde então, o rapper vem se posicionando publicamente a favor de uma nova chance para Marcinho VP.