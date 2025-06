Dia Mundial do Meio Ambiente: oficinas, rodas de conversa e painéis - Foto: Reprodução | Pexels

No decorrer do mês de junho, o Salvador Norte Shopping traz uma ação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 05/06. De 02 a 30/06, será instalada a loja social Empodera Sonhos, no piso L1, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 20h, em parceria com o projeto Repense Reuse, da Humana Brasil.

A proposta é oferecer oficinas criativas, painéis e rodas de conversas executadas por profissionais, projetos e gestores públicos envolvidos em pilares da Sustentabilidade Socioambiental. No espaço também serão encontrados o serviço de costura express e a exposição de produtos para comercialização.

As inscrições devem ser realizadas pelo aplicativo do Salvador Norte Shopping e com doação de 5 peças de roupas por pessoa inscrita.



SERVIÇO

Loja Social Empodera Sonhos – Salvador Norte Shopping

Quando: 02 a 30/06

Horário: 9h às 20h, de segunda a sábado

Local: Piso L1, Salvador Norte Shopping

Inscrições: Através do aplicativo do Salvador Norte Shopping e com a doação de 5 peças de roupas por pessoa inscrita

Programação (grade sujeita a alteração):

- 02/06, às 15h – Painel “Empreender com propósito: Diálogos sobre Circularidade e Compromisso Social”

- 03/06, às 15h – Roda de Conversa “Empreendedorismo Coletivo – Economia Solidária”

- 05/06, às 16h – Oficina “Reaproveitamento têxtil com Resíduo Jeans”

- 09/06, às 15h – Painel “Impactos da Moda no Meio Ambiente”

- 10/06, das 09h às 12h – Oficina “Aplicação de Crochê em Roupas”

- 10/06, das 14h às 17h – Oficina “Customização de Roupas – Tema Junino”

- 12/06, às 14h – Painel “Trabalho da Cooperativa”.

- 13/06, 14h30 – Oficina “Compostagem com a ESSENCIS”