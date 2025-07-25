Gominho quebra o silêncio sobre briga com Carolina Dieckmann

Gominho contou tudo sobre a confusão - Foto: Reprodução | Instagram

Gominho deu um fim aos boatos de briga entre ele e Carolina Dieckmann nesta sexta-feira, 25. Convidado do programa ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, o influenciador contou que não há nenhum tipo de desavença entre ele e a atriz global.

O famoso afirmou que a confusão começou após ele fazer um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, revelando que estava em busca de um apartamento para alugar. “Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei que estava procurando apartamento para sair da casa dela”, disse ele.

“Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisas muito chatas. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem”, completou.

Gominho nega briga com família e Carolina Dieckmann:



"Começaram a cogitar um bando de cosia muito chata. Não é isso. Eu tava vivendo aquilo com ela há 3 ano, eu precisava sair dali".

O apresentador ainda contou que as pessoas passaram a cobrar posts de despedida nas redes sociais dele, como se isso validasse o amor dele por Preta, que faleceu no último domingo, 20, em decorrência de complicações causadas pelo câncer.

“Ficaram me cobrando por posts de despedida, ida a velório... Sei o que fiz em vida. Tudo o que eu tenho feito eu tenho certeza que ela ia estar amando. Estar aqui para mim é celebrar e manter essa energia, esse legado de astral que a Preta tem”, afirmou.

Versão de Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann também se pronunciou sobre o assunto em seu perfil do Instagram e negou qualquer tipo de briga com Gominho, ressaltando que possui um carinho enorme pelo rapaz e admira a relação dele com Preta Gil, sua melhor amiga.

“Parem de ser doidos, gente… Preta só plantou amor, vocês acham que eu e Gominho íamos brigar? É sério isso? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos… Mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo que é de irmandade”, comentou ela em uma página de fofocas.

A loira ainda reforçou que não há nenhum motivo para conflitos e fez um pedido especial para o público. “Não existe nada neste mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA! Façam uma oração, é disso que precisamos agora”, concluiu.

carolina dieckmmann grava gominho falando de preta gil e diz: "te amo gomis", mais uma prova que a internet inventou uma grande fic sobre eles

Velório de Preta Gil

Coralina protagonizou uma cena emocionante durante o velório de Preta Gil, que está acontecendo nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. A artista abraçou o caixão da amiga e não conseguiu conter as lágrimas durante a despedida.

O momento foi registrado fotógrafos e jornalistas que estavam presentes no local e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a famosa acaricia e beija o rosto da filha de Gilberto Gil.

Carolina Dieckmann se despedindo de Preta Gil | Foto: Pablo Porciuncula | AFP

Já Gominho explicou que só chegaria no local um pouco mais tarde, para participar da cerimônia de despedida restrita para amigos e familiares de Preta. “Chego lá às 14h!!!”, disse ele no Instagram.