Ex-marido de Preta Gil vai ao velório com a atual e abraça filho da cantora

Celebridades baianas compareceram ao velório de Preta Gil - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

O velório de Preta Gil, nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, segue reunindo amigos, familiares, fãs e figuras públicas em uma despedida marcada por emoção e homenagens. Entre os presentes, chamou atenção a presença do ex-marido da cantora, Rafael Dragaud, com quem ela foi casada por oito anos.

Acompanhado da atual esposa, Dragaud foi flagrado em um momento comovente: ele se despediu da artista e abraçou Francisco Gil, filho de Preta.

A presença do ex-companheiro gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas comentando sobre o carinho e respeito que Preta cultivava ao longo da vida. “Ela era muito querida mesmo, até o ex-marido foi com a atual. Que mulher!”, escreveu uma usuária. “Preta foi e sempre será muito amada”, destacou outro.

Preta e Rafael se casaram em 2000 e permaneceram juntos por quase uma década. Em 2024, a artista revelou ter enfrentado duas perdas gestacionais durante esse relacionamento, o que impactou o casal.

A cerimônia conta com uma extensa lista de personalidades. Já passaram pelo local nomes como Taís Araújo, Thiaguinho, Péricles, Alice Wegmann, Carla Perez, Xanddy, Paula Lima, Marcelo Serrado e a ex-BBB Alane Dias, namorada de Francisco Gil. A primeira-dama Janja Lula da Silva também compareceu.

Além disso, as atrizes Malu Mader e Cláudia Abreu se juntaram ao grupo de mais de 100 amigos e artistas que vestiram camisetas com imagens marcantes da trajetória da cantora.

Preta Gil faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, nos Estados Unidos, enquanto retornava ao Brasil após passar por um tratamento experimental contra o câncer. A cerimônia de cremação acontece ainda hoje, em ambiente reservado para familiares e amigos próximos.