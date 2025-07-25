Gominho faz revelação surpreendente sobre velório de Preta Gil

Preta Gil e Gominho juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Gominho surpreendeu os internautas ao revelar qual seria a reação de Preta Gil se pudesse ver seu velório, que aconteceu nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Sincero, o apresentador afirmou que a cantora odiaria o “chororô” dos amigos e fãs.

A revelação aconteceu durante entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, onde o famoso contou que não participou da parte burocrática da cerimônia. “Não partilhei de nada, não, porque eu sempre fui um amigo astral e detesto burocracia. Eu fiz a playlist. É isso que falaram que você fez. Se foi a Preta, se foi você”, disse ele.

“Eu fiz, eram as músicas que a gente ouvia indo pra químio, indo pra rádio, esses processos. Então, eram as músicas que a gente ouvia. Tenho falado dela sempre no presente, porque eu tenho falado pra todo mundo. Pra mim, ela tá mais que viva dentro de mim. Eu vejo o sol, o sol bate em mim, eu vejo o sorriso dela, eu sinto ela bem”, disparou.

O ex-Fazenda ainda alegou que a família não queria atender os pedidos de Preta. “Por isso que eu falei, ela tá odiando esse chororô, ela tá puta com esse chororô. Porque, verdade, a bateria não tocou, ela ia ficar puta que a bateria não tocou. Não iam botar drink, ela ia ficar puta, aí botaram drink. Eu conheço ela nesse lugar, nessas camadas, nessas nuances muito sutis da vida. Foi lindo e a cara dela”, completou.

Velório de Preta Gil

Atendendo aos desejos deixados por ela, o velório da cantora Preta Gil acontece nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público até as 13h.

A despedida tem clima de reverência e afeto: um ambiente musical acolhedor, centenas de flores coloridas, um telão com fotos especiais da artista ao lado de amigos e familiares e um luxuoso caixão prateado marcam o último adeus.

Desde as primeiras horas da manhã, parentes, amigos famosos e fãs comparecem ao local para prestar as últimas homenagens. Após as 13h, o velório segue restrito à família e pessoas próximas.