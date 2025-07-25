Em oração, noiva de Oruam pede liberdade para o rapper

Oruam e Fernanda juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Valença está fazendo tudo o que pode para tirar o cantor Oruam da prisão. Noiva do rapper, a influenciadora organizou uma roda de oração com os mais próximos e familiares nesta quinta-feira, 24, a fim de pedir que as forças divinas ajudassem a conseguir a liberdade do famoso.

O momento foi registrado no perfil do Instagram dela, que aproveitou para desabafar sobre o que foi orientado pelo advogado de defesa do cantor , que foi transferido para a ala dos integrantes da facção Comando Vermelho, liderada por seu pai, o traficante Marcinho VP.

“Ninguém melhor do que o próprio advogado para falar o que a gente pode ou não fazer e o que pode prejudicar o Mauro. Já foi instruído por ele que nem círculo de oração é muito bom no momento”, disse ela.

A jovem ainda rebateu as críticas dos internautas na web. “Vocês gostam de gente falsa que fica postando fotinha ajoelhado, orando, só para agradar o ego de vocês e mostrar que está fazendo alguma coisa”, disparou.

Noiva de Oruam em oração | Foto: Reprodução | Instagram

Por que Oruam foi preso?

A prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) nesta terça-feira, 22, após acusação de crimes praticados durante uma operação policial em sua residência no Joá, Zona Oeste do Rio.

Oruam foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, segundo o TJRJ e o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi. A pena somada para os delitos pode chegar a 25 anos de prisão.

As acusações surgiram quando policiais tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão de um adolescente, identificado como Menor Piu, que estava na casa de Oruam. O menor é suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, líder do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico no Complexo da Penha.

Durante a ação, Oruam e outros indivíduos jogaram pedras e proferiram ofensas contra os policiais, resultando em um agente ferido. Em outro momento, o rapper se identificou como filho de Marcinho VP, um dos maiores líderes do CV, em uma tentativa de intimidação.