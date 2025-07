Oruam foi indiciado por quase dez crimes e pena passa de 20 anos

Prisão preventiva de Oruam foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) nessa terça-feira, 22, após acusação de crimes praticados durante uma operação policial em sua residência no Joá, Zona Oeste do Rio.

Oruam foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, segundo o TJRJ e o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi. A pena somada para os delitos pode chegar a 25 anos de prisão.

As acusações surgiram quando policiais tentavam cumprir um mandado de busca e apreensão de um adolescente, identificado como Menor Piu, que estava na casa de Oruam. O menor é suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, líder do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico no Complexo da Penha.

Durante a ação, Oruam e outros indivíduos jogaram pedras e proferiram ofensas contra os policiais, resultando em um agente ferido. Em outro momento, o rapper se identificou como filho de Marcinho VP, um dos maiores líderes do CV, em uma tentativa de intimidação.

Outras prisões

Oruam tem algumas passagens recentes pela polícia, que segundo o próprio artista, manifestam perseguição ao seu trabalho e preconceito contra suas origens. Em 26 de fevereiro deste ano, o artista foi preso em flagrante por favorecimento pessoal, acusado de abrigar um foragido da Justiça em sua residência no Rio.

Na ocasião, ele foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá pelo crime no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A operação de fevereiro também cumpria mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre um disparo de arma de fogo que Oruam teria efetuado em um condomínio em São Paulo, em dezembro de 2024. No local, foram apreendidas armas falsas.

Em 20 de fevereiro de 2025, o rapper havia sido detido durante uma blitz de trânsito no Rio de Janeiro. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, autuado em flagrante por direção perigosa e liberado após o pagamento de fiança.

Além das questões criminais, Oruam é alvo de projetos de lei “Anti-Oruam” na Câmara dos Deputados e nas Câmaras Municipais de São Paulo e Rio, que visam proibir a contratação de artistas que façam apologia ao crime com dinheiro público.

O artista também foi denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) por promover sites de apostas ilegais, com investigações solicitadas por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Defesa se manifesta

De acordo com a defesa de Oruam, a prisão carece de requisitos legais para sua manutenção. A ligação do artista com integrantes da facção criminosa é apontada como uma presunção baseada unicamente em seu perfil de jovem negro e periférico, sem evidências concretas que justifiquem a detenção.

Além disso, em nota, a defesa ressalta que Oruam é réu primário e possui bons antecedentes. A defesa também informa que o rapper já havia sido absolvido em duas acusações anteriores que eram similares à presente, sugerindo um padrão de acusações infundadas ou sem prova suficiente.

Sobre as acusações de tráfico de drogas, a defesa argumenta que a acusação se baseia exclusivamente nas letras das músicas do cantor de funk, enfatizando a ausência de evidências sólidas que comprovem sua participação em atividades de tráfico.