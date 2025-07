Aos prantos, irmão de Oruam toma atitude após prisão do rapper

Oruam e o irmão, Lucca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário Lucca, irmão de Oruam, surgiu nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 23, e fez um desabafo sobre a prisão do artista. Ele gravou um vídeo relatando a dor que a família enfrenta desde que o rapper se entregou à polícia na tarde dessa terça-feira, 22.

“Todo mundo sempre espera, nesses momentos, que eu seja forte para passar força para minha família, mas não é toda hora que dá pra ser forte. Eu também sou ser humano. Levar meu irmão para ser preso e ver o estado da minha mãe… isso é de despedaçar o coração de qualquer um”, disse, chorando.

No vídeo, Lucca falou sobre o pai, Marcinho VP, que está preso. “Me dói mais ainda pensar que isso vai destruir o meu pai quando ele souber disso lá dentro. O meu pai já passou por tanta coisa. Ele sempre lutou pra que a gente tivesse uma vida digna, diferente da que ele teve. Sempre esperou muito de mim, que eu cuidasse da minha mãe”, seguiu.

Lucca reconheceu que Oruam cometeu erros e criticou a postura da polícia durante a ocorrência. “Não estou aqui para passar pano para o Mauro. Ele mesmo sabe que errou, se excedeu, agiu por impulso. Mas toda ação tem uma reação, e a dele foi baseada na ação dos policiais que estavam ali, hostilizando e agredindo as pessoas que estavam com ele”, garantiu.

Por fim, fez um apelo àqueles que acompanham o caso. “Vim aqui fazer um apelo… A gente vai mobilizar um exército de joelhos no chão. Vamos orar pela vida do Mauro”, disse, pedindo ainda que ninguém vá até o presídio. “Meu irmão não é bandido”, completou.

Prisão de Oruam

O rapper Oruam se entregou à polícia pouco antes das 18h desta terça-feira, 22. A decisão acontece após a Justiça do Rio emitir um mandado de prisão preventiva contra o artista.

Mais cedo, ele havia postado um vídeo afirmando que iria se entregar. “Vou me entregar, não sou bandido”, afirmou em vídeo postado na rede social X. Ele falou que cometeu erros e pediu desculpas aos fãs: “Amo vocês tropa".

Em ação que ocorreu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o cantor xingou e desafiou os policiais, sendo indiciado por sete crimes e teve um mandado de prisão expedido.

Quais foram os crimes de Oruam?

Segundo o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do RJ, o artista responderá por diversos crimes.

“Se alguém tinha dúvidas de que esse elemento era algum tipo de artista periférico ou marginal, hoje temos certeza de que se trata de um criminoso, bandido da pior espécie, ligado diretamente ao Comando Vermelho, facção da qual o pai dele, conhecido como Marcinho VP, mesmo à distância, continua chefiando de dentro de um presídio federal”, afirmou.

Entre as acusações contra Oruam estão associação ao tráfico de drogas, tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

O delegado também comentou sobre o histórico do local onde ocorreu a operação: “Em fevereiro, havia ali um indivíduo com mandado de prisão por organização criminosa, portando uma arma de fogo de uso restrito e com a numeração raspada. Nesta madrugada, encontrava-se no local um menor de idade, com mandado de busca e apreensão, que estava foragido. Ficou mais do que comprovado que esse elemento, travestido de artista, é um criminoso ligado diretamente ao Comando Vermelho”.

De acordo com Curi, o cantor teria ameaçado diretamente o delegado responsável pela operação, Moysés Santana, e toda a equipe policial. “Agora, foi para o Complexo da Penha ficar sob a proteção dos traficantes da facção chefiada pelo pai dele”, concluiu.