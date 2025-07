Policiais cercam casa de Oruam e são recebidos com xingamentos e pedras

Rapper Oruam - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Oruam está no centro de mais uma polêmica. Dessa vez, o rapper se envolveu em uma confusão durante a apreensão de um menor de idade que estava na residência do artista, no Joá, na zona Oeste do Rio, na noite dessa segunda-feira (21). Ele será indiciado por associação ao tráfico de drogas e ligação com o Comando Vermelho (CV). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Na casa de Oruam, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) monitoravam o adolescente, suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, um dos líderes do CV.

O menor foi abordado ao sair da casa acompanhado de outras quatro pessoas e teve um celular e um cordão apreendidos. Durante a ação, Oruam e mais oito indivíduos surgiram na varanda do imóvel, atirando pedras e proferindo ofensas contra os policiais. Um dos agentes ficou ferido.

Os investigadores disseram que Oruam chegou a se identificar como filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP, uma das principais lideranças da facção, numa tentativa de intimidação.

Durante a confusão, um dos envolvidos correu para dentro do imóvel, sendo preso em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, lesão corporal, ameaça, dano e associação ao tráfico. O rapper e os demais deixaram o local antes de serem detidos.

Depois do ocorrido, publicaram um vídeo nas redes sociais chegando ao Complexo da Penha, sob aplausos e fogos de artifício. Toda a ação, desde a abordagem policial até a fuga, foi registrada e divulgada pelo próprio artista.

Veja:

Oruam jogou PEDRAS na polícia durante uma operação na casa dele, onde ele não era o alvo. pic.twitter.com/louKbzNlhb — POPTime (@siteptbr) July 22, 2025

Em outra gravação, Oruam desafia os policiais e tenta intimidá-los dizendo que é filho do Marcinho VP: “Quero ver vocês vir aqui, me pegar aqui dentro do complexo, não vai me pegar”.

🚨AGORA: Oruam escapa da Polícia Civil, afirma que está indo para o Complexo da Penha e desafia as autoridades: “Eu sou filho do Marcinho VP”.



O pai do rapper é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV). pic.twitter.com/trY2zQBZVE — CHOQUEI (@choquei) July 22, 2025

De acordo com a DRE, essa é a segunda vez, em menos de seis meses, que integrantes do Comando Vermelho são localizados dentro da mesma residência