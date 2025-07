Justiça decreta e Oruam pode ser preso a qualquer momento

Oruam foi indiciado por tráfico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um mandado de prisão contra o rapper Oruam foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 22. Segundo a Polícia Civil, o artista foi indiciado por 6 crimes após impedir a apreensão de um menor procurado por roubo. O artista teria buscado refúgio no Complexo da Penha após o episódio.

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou que Oruam e amigos atacaram agentes e frustraram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra esse adolescente infrator. “Oruam é um marginal, bandido, delinquente, criminoso e associado para o tráfico — um bandido da pior espécie”, disse Curi em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Oruam foi indiciado por tráfico, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato por conta do episódio, na casa onde o artista mora, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Se havia alguma dúvida de que o Oruam seria um artista periférico ou um marginal da pior espécie, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso faccionado, ligado ao Comando Vermelho, facção que o pai dele, o Marcinho VP, controla a distância de fora do estado, mesmo estando preso em presídio federal”, afirmou.

O que diz a equipe de Oruam

A equipe do artista disse que não teve acesso ao inquérito policial até o momento, e que, por isso, não vai se manifestar.

O que aconteceu

Felipe Curi detalhou que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) obteve a informação de que na casa de Oruam estava um adolescente de 17 anos, identificado como Menor Piu, “um dos maiores ladrões de veículos do estado e segurança do traficante Doca”. Doca é Edgar Alves de Andrade, um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no RJ e “dono” do Complexo da Penha.

Ainda de acordo com Curi, “havia um mandado de busca e apreensão contra o Menor Piu por vários crimes”. “Como já era quase madrugada, obviamente nós não poderíamos entrar na residência dele. Ficamos ali esperando a movimentação. Ele saiu da casa e, já em via pública, foi feita a abordagem”, contou.

Depois disso, Oruam postou um apelo nos stories: “Quem tiver de moto brota no Joá”, escreveu. “Me ajuda, eles estão aqui na minha porta.” O clima ficou mais tenso quando o Menor Piu foi colocado numa picape descaracterizada. “Oruam viu da varanda da casa dele e começou a tacar pedras em cima dos policiais”, afirmou Curi. “Acertaram a viatura e machucaram o policial que acompanhava o Moysés [Santana, delegado da DRE].”

Oruam também xingou os policiais. “Delegado da Civil! Tu é c*zão! Filha da p*ta! Tá tudo gravado! Você é covarde!”, gritou o MC. No tumulto, Menor Piu conseguiu abrir a porta esquerda traseira da picape e saiu correndo.

“Não foi uma confusão: eles frustraram, eles impediram que uma ação legítima do Estado fosse concretizada”, afirmou Curi, que seguiu: “Como eles estavam em flagrante, resistindo à prisão, danificando patrimônio público, os policiais entraram na residência, porque já era situação de flagrante. Após esse evento, ele fugiu e se escondeu no Complexo da Penha”