Delicatessens de bairros nobres são autuadas com itens fora da validade

- Foto: Divulgação Policia Civil

Quatro delicatessens em bairros nobres de Salvador foram autuadas nesta por venda de produtos impróprios para consumo, com itens fora do prazo da validade.

As vistorias aconteceram em seis estabelecimentos localizados na Federação, Ondina, Graça e Corredor da Vitória. Segundo a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), aproximadamente 50 itens impróprios para consumo foram retirados de circulação. Entre os itens estão:

caixas de leite;

queijos;

presunto;

cream cheese;

biscoito;

goiabada.

batata chips

Em uma das delicatessens, produtos tinham etiquetas com datas novas coladas por cima da original.

Segundo o delegado titular da Decon, Thiago Costa, a operação foi montada após denúncias anônimas contra estabelecimentos aleatórios.

A operação ainda contou com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) e Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Procon). A Polícia Civil informou que novas vistorias serão feitas em estabelecimentos de outros bairros nos próximos dias.

Inquérito

De acordo com o delegado, os proprietários das delicatessens podem responder por comercialização de produtos inapropriados para o consumo, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão. Um inquérito policial será instaurado para a continuação das investigações.

Todo o material irregular foi recolhido, sendo amostras encaminhadas ao DPT para perícia e o restante descartado. Inquéritos policiais serão instaurados para cada estabelecimento autuado, que responderá pelo crime de comercializar mercadorias impróprias ao consumo. As investigações continuam, e a 2ª fase da operação será deflagrada em breve.