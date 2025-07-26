Menu
SALVADOR
SALVADOR

Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador; Confira previsão

Neste sábado, há 70% de chance de chuva, segundo a Codesal

Por Da Redação

26/07/2025 - 12:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Chuva e tempo nublado marcam o fim de semana em Salvador; Confira previsão
-

Quem esperava o sol aparecer em Salvador pra descer pra praia, vai ter que se contentar com o céu nublado neste fim de semana.

Segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana terá céu fechado, com possibilidade 70% de chuvas leves a moderadas neste sábado, 26 e de 30% no domingo, 27.

A temperatura também deverá oscilar, com mínimas de 20ºC, o que já faz com o que o soteropolitano tire o casaco do armário, e máxima de 29ºC hoje. Amanhã, a mínima é de 21ºC e a máxima de 30ºC.

A Codesal reforça a importância de atenção redobrada em áreas de risco e orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato pelo número 199.

fim de semana previsão do tempo Salvador

