Transalvador e GCM coíbem ação ilegal de flanelinhas em Salvador

Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos - Foto: Divulgação GCM

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento de Operações Especiais (GOE), realizaram na noite da sexta-feira, 25, uma ação conjunta para coibir a atuação ilegal de flanelinhas e estacionamento indevido na Avenida Magalhães Neto, Praça Nossa Senhora da Luz, Jardim dos Namorados, Campo Grande, Barra e Rio Vermelho.

A operação, que teve início às 18h e se estendeu até as 2h da madrugada, foi realizada em diversas áreas da capital baiana. Além do foco na fiscalização dos locais onde têm Zona Azul, os agentes também atuaram no combate a práticas ilegais.

Durante uma abordagem a indivíduos suspeitos de extorsão, foi verificado que um deles possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. O homem foi detido e encaminhado à delegacia para as medidas legais.

Vários veículos foram autuados por estacionamento irregular e materiais utilizados para cobranças indevidas foram apreendidos. Uma motocicleta foi removida por não ter placa e o condutor foi autuado por não portar habilitação.