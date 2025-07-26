Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO FLANELINHA

Transalvador e GCM coíbem ação ilegal de flanelinhas em Salvador

Durante ação, homem com mandado de prisão em aberto foi preso

Por Redação

26/07/2025 - 10:07 h
Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos
Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos -

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento de Operações Especiais (GOE), realizaram na noite da sexta-feira, 25, uma ação conjunta para coibir a atuação ilegal de flanelinhas e estacionamento indevido na Avenida Magalhães Neto, Praça Nossa Senhora da Luz, Jardim dos Namorados, Campo Grande, Barra e Rio Vermelho.

A operação, que teve início às 18h e se estendeu até as 2h da madrugada, foi realizada em diversas áreas da capital baiana. Além do foco na fiscalização dos locais onde têm Zona Azul, os agentes também atuaram no combate a práticas ilegais.

Durante uma abordagem a indivíduos suspeitos de extorsão, foi verificado que um deles possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. O homem foi detido e encaminhado à delegacia para as medidas legais.

Leia Também:

Missa no Santuário Santa Dulce lembra 7º dia de morte de Preta Gil
Pinacoteca do Beiru recebe mulheres para roda de conversa
Empresária é executada a tiros próximo a empresa em Salvador

Vários veículos foram autuados por estacionamento irregular e materiais utilizados para cobranças indevidas foram apreendidos. Uma motocicleta foi removida por não ter placa e o condutor foi autuado por não portar habilitação.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

GCM Salvador homem mandado preso operação flanelinha zona azul operação transalvador gcm Transalvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos
Play

VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá

Durante ação, homem foi preso, carros foram autuados e materiais de cobrança indevidas foram apreendidos
Play

Paredões: facções usam festas para atrair jovens e exibir domínio do crime

x